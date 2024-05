Así funciona la estafa de las videollamadas de Whatsapp: pueden robarte todos tus datos

Muchos intentos de estafa llegan por WhatsApp. / UNSPLASH

Cada día, hay más usuarios de Whatsapp en el mundo. Hemos incorporado esta aplicación a nuestro modo de vida de una forma inseparable. Solo era cuestión de tiempo que los ciberdelincuentes usaran esto en nuestra contra, pese a que la plataforma sea actualizada periódicamente para aumentar su seguridad. Esta es la nueva estafa de Whatsapp con la que solo necesitan que apretemos un botón para quedarse con todos nuestros datos y que está relacionada con las videollamadas.

En qué consiste la nueva estafa de Whatsapp

Los hackers utilizan las videollamadas de Whatsapp para robar los datos y cuentas de los usuarios a través de ellas. Todo empieza con una videollamada en la que el delincuente promete estar pasando por dificultades técnicas. Por ejemplo, que la cámara no funcione. A partir de ahí, el estafador pretende confiar en la persona de la videollamada e incita a presionar el botón de compartir pantalla para solucionar el problema, ya que la cámara supuestamente no funciona. Si la víctima no tiene unos grandes conocimientos del tema digital, la estafa cobra mucha más efectividad.

Cómo te roban los datos

Cuando el usuario enciende la cámara, el estafador puede ver entonces todo lo que ve en su móvil la otra persona. Esto permite al delincuente enviar un código de seguridad vía SMS al teléfono que tienen controlado. Verán cuando le llegue a la víctima y así tomar control de su cuenta y transferirla a otro dispositivo sin que la persona se de cuenta. En este momento, la información confidencial de la víctima está totalmente a disposición del hacker.