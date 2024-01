Madrid se enfrenta a la última oportunidad para acoger la sede europea contra el blanqueo de capitales

Iniciaron el proyecto de la mano en octubre de 2022 y lo rematan este martes juntos en Bruselas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defienden esta tarde en la sede del Parlamento comunitario la candidatura de Madrid para albergar la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA).

Cuando las instituciones europeas aún no habían abierto formalmente el proceso, Almeida y Cuerpo, entonces director general del Tesoro Público, comparecieron juntos en la sede del Ayuntamiento para informar de que la capital se postulaba para ser sede de este organismo de nueva creación. Por el camino, la relación con el Gobierno se ha enturbiado y hubo incluso susurros por parte del PP acerca de que Pedro Sánchez podría estar intercambiando el apoyo a Nadia Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a cambio de no alojar el cuartel general de la AMLA en Madrid, pero en público no hubo reproches a la gestión del Ministerio que ahora dirige Cuerpo por parte de los dirigentes madrileños, y hoy ambos defenderán la capital como el lugar idóneo para esta sede.

Compiten con París, Fráncfort, Roma, Viena, Vilna, Riga, Dublín y Bruselas, que también hoy presentan sus candidaturas antes de que Parlamento y Consejo decidan cuál eligen en una votación conjunta aún sin fecha. El ministro será el primero en comparecer para contar las bondades de España y después cierra el alcalde centrando el discurso en Madrid. Estará también allí la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que si bien no tiene que hacer ninguna presentación como los otros dos, sí responderá a las preguntas sobre Madrid cuando sean sobre asuntos de competencia regional, explican fuentes madrileñas.

Funciones y repercusión en Madrid

La AMLA será la encargada de supervisar el reglamento europeo para combatir los flujos de lavado de dinero y las entidades financieras de mayor riesgo, que son aquellas que operan en varios países de los estados miembro, y también tendrá que coordinar la acción de los supervisores nacionales. Las instituciones europeas le concederán poderes para asumir las funciones de estos supervisores en caso de que se detecten fallos o de que haya disputas entre las autoridades estatales.

Este organismo comenzará, en principio, con 250 empleados pero la idea es que si adquiere más competencias el personal destinado se vaya también incrementando. Tanto Ayuntamiento como Ministerio han apuntado en la defensa de este proyecto para Madrid que, además, "atraerá un volumen de negocio muy atractivo para la zona en la que se termine asentando", de manera que su impacto económico "excede" al número concreto de trabajadores que tendrá este organismo. Si finalmente Madrid es la elegida, el equipo municipal ya ha anunciado que la sede se situará en la Torre de Cristal, un edificio de 50 plantas en el centro financiero de la ciudad.

Cualidades de Madrid

Esta no es la primera vez que las tres administraciones acuden a Bruselas a presentar su candidatura, de hecho, Cuerpo defendió ya en junio de 2023 la propuesta española como director general del Tesoro junto con otros responsables del Ayuntamiento. Pero esta es la primera vez que acude como ministro y también el estreno de Almeida exponiendo sus razones ante las autoridades europeas.

Entre las principales fortalezas de Madrid, el alcalde ha defendido que la capital reúne las condiciones técnicas, normativas y la "calidad de vida" de la ciudad. A eso suma, además, que la capital aún no es sede de ningún organismo descentralizado de la Unión Europea. Desde el Ministerio, por su parte, se defiende el marco legislativo y el personal cualificado en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Y ambas, la cercanía del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, la conexión ferroviaria, el transporte público de la región, que la sede podría estar operativa en cuanto se decida o la seguridad de la ciudad.