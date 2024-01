Madrid debatirá sobre la reducción del número de diputados en la cámara autonómica

Tras la eliminación del término "disminuido" del artículo 49 de la Constitución Española, la Asamblea de Madrid comenzará el proceso para suprimirlo también del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y sustituirlo por "personas con discapacidad". La propuesta nace del PSOE, Juan Lobato registrará una Proposición de Ley para la modificación de la norma autonómica, pero la idea es aprovechar este debate para incluir otras cuestiones que puedan generar el consenso de todos los grupos o al menos una mayoría suficiente. Es el caso de la reducción del número de diputados en la Asamblea de Madrid.

El debate es antigua y Vox, que no apoyó la supresión del término "disminuido" en la Constitución, es quien ha insistido con mayor énfasis en esta iniciativa desde que llegó a la cámara autonómica. De momento, no hay acuerdo cerrado, aunque PSOE y PP se abren a debatirlo y Más Madrid muestra sus reticencias. Lobato ha enviado una carta a los portavoces de los grupos para que apoyen su Proposición de Ley y, en la medida de lo posible, introducir algunas actualizaciones en el Estatuto de Autonomía. Sería "inteligente", ha dicho, que se pueda incluir "algún punto más que sea de consenso". Pero ha reconocido la limitación de la propuesta y que es más oportuno ir a dos velocidades: "Vamos a intentar que la reforma sea sobre asuntos en los que no haya duda, en este tono y sin complejidad". Más adelante, en cambio, se podría "abrir una ponencia" sobre asuntos que ahora es complicado".

El portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, ha sugerido que ve viable la primera pero poco posible la segunda en estos momentos. La reforma del Estatuto de Autonomía requiere de una mayoría cualificada en la cámara autonómica y después ser refrendada en el Congreso, de manera que la complejidad de la tramitación dificulta el proceso de cambio.

Ajustes puntuales

La reducción de diputados ha estado ya sobre la mesa en más ocasiones. El PSOE, según ha dicho Lobato, estaría dispuesto a establecer un límite al crecimiento del número de señorías aunque la población madrileña siga creciendo, algo en lo que está también de acuerdo el PP, aunque la reducción, de darse, sería muy limitada. Vox, en cambio, quiere una reducción drástica. Más Madrid, según ha explicado su portavoz Manuela Bergerot, entiende que es "razonable" la modificación para introducir el término "personas con discapacidad", pero cree que habría que aprovechar para incluir también "nuevas palabras" y darles contenido legislativo, "blindar derechos" y "ponerlo a la altura del siglo XXI".

Teniendo en cuenta las dificultades que muestran los grupos para un acuerdo en profundidad, según han apuntado los grupos, el texto podría modificarse en apenas "tres o cuatro cuestiones", en palabras de Díaz Pache, que junto a las dos ya mencionadas podrían ser el cambio del nombre de la institución a Parlamento o la posibilidad de introducir la figura del decreto ley, propuestas que el PP hizo hace ya un tiempo.

La propuesta de reforma del Estatuto, que en 2023 cumplió 40 años y se celebró en un acto con la presencia de los expresidentes de la cámara y de los sucesivos gobiernos regionales, se ha debatido en distintas ocasiones pero siempre sin éxito, apenas ha sido sometida a reformas parciales.