Azcón ve "mentiras" en el varapalo de la ONU por las 'leyes de concordia'

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, no ha tardado en reaccionar al informe de la ONU sobre las leyes de concordia y lo ha hecho con el ataque y la crítica, asegurando que el informe del organismo internacional contiene “bulos”, “errores” y “mentiras”.

Además de criticar que no se haya puesto en contacto en ningún momento con el Ejecutivo, limitándose, ha dicho, a elaborar un documento “influenciado por la información que les ha trasladado el gobierno de España”. “Esa falta de información de la ONU ha hecho que cometa errores de bulto que el informe tenga bulos porque en Aragón no se está tramitando ninguna ley. En Aragón se ha derogado una ley y se ha anunciado un plan de concordia, pero no hay ninguna tramitación de una ley como dice el informe en su primera página”, ha afirmado desde Jaca, hasta donde se ha trasladado con motivo de la celebración del Primer Viernes de Mayo.

“Si se hubiera preocupado de hablar con el Gobierno de Aragón –en referencia a la ONU- le hubiéramos explicado qué es lo que de verdad está ocurriendo y no hubiera cometido errores de bulto”, ha insistido el conservador, que ha recordado que fue una mayoría parlamentaria –la suma de PP-Vox—la que derogó “democráticamente” la ley de memoria.

Azcón, una vez más, ha insistido que la ley de memoria democrática derogada por su gobierno y avalada por las entidades memorialista, era “de parte” y ha recalcado que el plan de concordia que propone y del que, meses después no se sabe nada, “habla del espíritu de la Transición y los valores que ha supuesto la vuelta a la democracia, la concordia, la unión, la libertad, la igualdad y el pluralismo político”.

En la misma línea se han pronunciado la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, como la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, responsable de la futura ley de concordia. Vaquero ha manifestado su "sorpresa y perplejidad", al haber conocido este informe "por los medios". Un hecho que ha provocado, a su juicio, que el documento contenga errores e información "sesgada" procedente del Ejecutivo de Sánchez.

Así, por ejemplo, Vaquero se ha detenido en que no existe ninguna "Ley de Concordia" en Aragón, sino que se va a lanzar, antes del verano, un "plan" en el que intentarán contar "con el máximo consenso posible", aunque no ha especificado más detalles sobre el mismo.

Del mismo modo, la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, ha explicado que, pese a lo que recoge el informe de la ONU, "no se va a eliminar la web ni los mapas de fosas, solo que no van a tener rango normativo, porque no la necesitan".

Nolasco: "La ONU es una organización fallida, no vamos a ceder ni un ápice"

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado que le gustaría "que la ONU muestre todo el interés en nuestra gestión en investigar los vínculos de UNRWA con el terrorismo de Hamás". En declaraciones a este diario, Nolasco ha asegurado que el Ejecutivo aragonés "no va a ceder ni un ápice en la derogación de la liberticida y sectaria ley de memoria" y ha afirmado que "no se van a aceptar lecciones de quienes son cómplices del terrorismo de Hamás".

"Naciones Unidas es una organización fallida, no promueve la paz sino el enfrentamiento, la división y el rencor", ha completado el líder de Vox en la comunidad, que ha asegurado que su partido y su Gobierno estará "frente a toda esta cuadrilla de la ONU, el ministro Ángel Torres y la lacra del socialismo" y apostará por "la libertad de cátedra y por que la historia la hagan los historiadores".