Desaparecen cientos de sillas y sombrillas en los bares de Alcorcón: esta es la razón que hay detrás

Numerosos propietarios de diversos establecimientos en Alcorcón han denunciado en las redes sociales el robo de su material de trabajo: cientos de sillas y sombrillas desaparecían de sus terrazas. Los robos se llevan produciendo varias semanas en diferentes zonas de la capital pero parece que ahora se han instalado en Alcorcón.

Los ladrones esperan a que caiga la noche para llevarse el material de bares y restaurantes, obligando a sus propietarios a no abrir durante la jornada laboral. Sillas, mesas y hasta sombrillas se convierten en el punto de mira de aquellos que buscan venderlos por cuenta propia. Esto no solo afecta a los consumidores, sino principalmente a los propietarios, que se ven en la tesitura de tener que desembolsar dinero no previsto en material nuevo.

El modus operandi de estos individuos radica en llevar a cabo los actos por la noche, cuando apenas hay gente en la calle. Durante la madrugada, cortan sigilosamente las cadenas que aseguran el mobiliario que los propietarios dejan fuera una vez cierran sus establecimientos. A continuación, se llevan cuantos elementos deseen y se dan a la fuga con los vehículos con los que han venido.

La magnitud de estos hurtos ha llevado a los propietarios a presentar denuncias en las comisarías, reportando pérdidas de material inmobiliario que incluyen desde sillas a sombrillas de las terrazas.

El motivo detrás de los robos

Se presume que los ladrones llevan a cabo este procedimiento por dos razones principales: o bien para vender los elementos en plataformas de compra-venta de productos de segunda mano o, por otro lado, para obtener el aluminio que hay en ellos para una posterior reutilización.

Según informes, los elementos de aluminio son muy codiciados, llegando el precio de una simple silla a los 30 euros. Si contamos con el hecho de que estos grupos se llevan cientos de ellas, la cifra que obtienen es muy elevada.

Las sillas de plástico también sufren los robos, pero estas, como dicen los mismos propietarios de los establecimientos, son algo más baratas. No obstante, esto no deja de suponerles una pérdida material y económica que, en ocasiones, no tienen como solventar.

A partir de ahora, las medidas que han elegido adoptar los dueños de los bares y restaurantes para paliar esta problemática se centran en, o bien asegurar con cuantas cadenas sean posibles el material de trabajo, o guardarlo todo dentro del establecimiento.

Estos acontecimientos se suman a los robos en Coslada y San Fernando, con la sospecha de que sea la misma banda quien los efectúa. Se solicita la ayuda ciudadana, siendo cualquier pista bienvenida y necesaria para el desmantelamiento de esos individuos.

No obstante, y a estas alturas, lo único que piden los propietarios es que no se sigan produciendo tales robos, pues suponen una importante brecha en su jornada laboral.