Calendario laboral 2024: consulte los festivos y puentes en cada comunidad autónoma

Ya se conocen los festivos y puentes en todas las comunidades autónomas, así como de las ciudades autónomas, para 2024. A falta de que aún quede reflejado oficialmente en el BOE (Boletín Oficial del Estado), los gobiernos autonómicos ya han confirmado el calendario laboral del año que viene. El próximo año habrá 14 festivos a nivel nacional. De esos días no lectivos, nueve de ellos son fiestas nacionales "no sustituibles" a no ser que caigan en domingo, lo que implica que son comunes en toda España. Se trata del 1 de enero, Viernes Santo, el 1 de mayo, el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 1 de noviembre, el 6 de diciembre, el 8 de diciembre y el 25 de diciembre. Dado que el 8 de diciembre será domingo, cada comunidad autónoma ha movido la fiesta para adaptar a su calendario. A continuación, se muestran los festivos en cada región, así como en las dos ciudades autónomas:

Andalucía

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de febrero (miércoles, Día de Andalucía)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

9 de diciembre (lunes, día posterior a la Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Aragón

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

23 de abril (martes, Día de Aragón)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

9 de diciembre (lunes, día posterior a la Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Islas Baleares

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

1 de marzo (viernes, Día de las Illes Balears)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de abril (lunes, Lunes de Pascua)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Canarias

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

30 de mayo (Jueves, Día de Canarias)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Cantabria

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de abril (lunes, Lunes de Pascua)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

25 de julio (jueves, Santiago Apóstol)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Castilla-La Mancha

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

30 de mayo (jueves, Corpus Christi)

31 de mayo (viernes, Día de Castilla-La Mancha)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Castilla y León

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

23 de abril (martes, Día de Castilla y León)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

9 de diciembre (lunes, día posterior a la Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Cataluña

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de abril (lunes, Lunes de Pascua)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

24 de junio (lunes, Sant Joan)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

11 de septiembre (miércoles, Diada)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

26 de diciembre (jueves, Sant Esteve)

Comunidad de Madrid

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

19 de marzo, (martes, San José)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

2 de mayo (jueves, Día de la Comunidad de Madrid)

25 de julio (jueves, Santiago Apóstol)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Comunidad Valenciana

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

19 de marzo, (martes, San José)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 abril (lunes, Lunes de Pascua)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

9 de octubre (miércoles, Día de la Comunidad Valenciana)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Extremadura

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

13 de febrero (martes, Carnaval)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

9 de diciembre (lunes, día posterior a la Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Galicia

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

17 de mayo (viernes, Día das Letras Galegas)

25 de julio: (Día da Patria Galega)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

La Rioja

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 abril (lunes, Lunes de Pascua)

1 mayo (miércoles, Día del Trabajo)

10 junio (lunes, Lunes siguiente a Día de La Rioja)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Murcia

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

19 de marzo (martes, San José)

28 de marzo (jueves, Jueves Santo)

29 de marzo (viernes, Viernes Santo)

1 mayo (miércoles, Día del Trabajo)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

9 de diciembre (lunes, día posterior a la Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Navarra

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 abril (lunes, Lunes de Pascua)

1 mayo (miércoles, Día del Trabajo)

25 de julio (jueves, Santiago Apóstol)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

3 de diciembre (lunes, San Francisco Javier)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

País Vasco

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 abril (lunes, Lunes de Pascua)

1 mayo (miércoles, Día del Trabajo)

25 de julio (jueves, Santiago Apóstol)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Ceuta

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

10 de abril (miércoles, final de Ramadán)

1 mayo (miércoles, Día del Trabajo)

13 de junio (miércoles, San Antonio)

17 de junio (lunes, Pascua del Sacrificio)

5 de agosto (miércoles, Virgen de África)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Melilla