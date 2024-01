Madrid paraliza la adjudicación de la línea 11 de Metro en su tramo central

El Gobierno regional ha dado un frenazo a las obras de la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid. La Consejería de Transportes ha paralizado la adjudicación del tramo central de la línea, la que va desde Conde de Casal hasta Mar de Cristal, empujado por las modificaciones que se han tenido que efectuar en el tramo inmediatamente anterior, el que va desde Conde de Casal hasta Plaza Elíptica.

Esta línea atravesará la ciudad en diagonal, uniendo la zona noroeste con el suroeste de la capital, pasando por Atocha. La línea tiene un único tramo en servicio en la zona sur, entre Plaza Elíptica y La Fortuna, y la Comunidad de Madrid prevé ampliarlo en su tramo sur hasta Cuatro Vientos, y desde Plaza Elíptica hasta Valdebebas cruzando la capital. La obra del tramo norte se ha dividido en tres subtramos y el único que está en construcción ha protagonizado ya varias polémicas por la tala de árboles prevista.

Proyecto de la línea 11 del Metro de Madrid / Nacho García

En febrero de 2023, el Gobierno regional se vio obligado a paralizar la tala prevista e iniciar una modificación del proyecto que afecta principalmente a la construcción del trazado entre las dos nuevas estaciones que se levantarán en este tramo (entre Plaza Elíptica y Conde Casal). La extracción de tierra para su construcción ya no se hará "mediante rampas sino en vertical", explican desde la consejería, de manera que eso reduce el espacio afectado y, en consecuencia, los árboles talados.

Cadena de modificaciones

Los cambios en la técnica y la modificación del tramo, que incluye una variable sobre el trazado original y cuenta con plazo hasta abril para su definición total, revelan desde Transportes, "afectan al punto inicial y final" del tramo que ahora se paraliza. En concreto, a los puntos de entrada y salida de las tuneladoras, según ha explicado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, una vez que la Cadena Ser ha adelantado la suspensión de la adjudicación. Lo conveniente, estiman los técnicos de la consejería de Transportes e Infraestructuras, es esperar a tramitar el modificado porque no resulta "viable" la redacción del proyecto de ampliación del metro en esta parte de la ciudad "con mínimas garantías de calidad", según el informe firmado por el director general de Infraestructuras, Miguel Núñez, y adelantado por esta cadena radiofónica.

El portavoz del Gobierno ha asegurado que todo se debe a "cuestiones técnicas" y que la ralentización de la obra en este tramo, cuya redacción se licitó en 2022 con un contrato de 6,67 millones de euros, no afectará al compromiso del ejecutivo autonómico de acabar con la obra de la Línea 11 sin retrasos: "No va a suponer ningún retraso en la ejecución de las obras, se cumplirán los plazos". Por tanto, el Gobierno no renuncia a continuar con la obra a pesar de lo que indica el informe técnico sino que está a la espera de definir el proyecto en este tramo.

Paisaje de la Luz

García también se ha referido a la polémica surgida en torno a la tala de árboles en la obra del tramo que atraviesa el Paisaje de la Luz. "La ampliación de la línea 11 cuenta con todos los informes de impacto ambiental y los permisos requeridos por el Ayuntamiento de Madrid", ha señalado en respuesta a la carta que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha remitido tanto a la Comunidad como al consistorio solicitando información sobre cómo afectará la obra a este espacio protegido por la Unesco. Tanto García, como el alcalde José Luis Martínez Almeida o el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, han ofrecido una respuesta similar, a la que han añadido que no han visto que Urtasun haya mostrado "el mismo interés" por la tala de 247 árboles en el entorno de la estación de Atocha por las obras que ejecuta Adif, poniendo de relieve que en el Paisaje de la Luz se verán afectados 65 ejemplares.

Almeida, en declaraciones a los medios, ha asegurado en cualquier caso que las afecciones al arbolado que se van a producir por las obras de la línea 11 serán sometidos al juicio de la Unesco.