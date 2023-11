Este PAU es un peligro: los accidentes de tráfico se disparan en los nuevos barrios de Madrid

"De nuevo, accidente". "¡Otro accidente más!". "Esta noche, accidente". "Otro día con sopresa: accidente en la rotonda". "Ayer una vecina fue atropellada porque alguien consideró que meterse en dirección prohibida para llegar antes a su casa era buena idea". "Acaban de atropellar a una mujer. La gente no mira, ¿para cuándo unos semáforos o badenes?". "Otro accidente en la rotonda. Ahora mismo está la policía". "Han dejado un cirio en el lugar del accidente mortal del otro día. DEP".

Todos los anteriores son mensajes en uno de los grupos de vecinos de El Cañaveral, el último PAU (Programa de Actuación Urbanística) construido en Madrid. Son de los últimos dos años y ni siquiera están todos: hay bastantes más, unos preguntándose qué pasa, otros explicando con gráficos de la DGT cómo coger rotondas ("entiendo que todos nos creemos los mejores conductores del barrio, pero a la hora de coger una rotonda presten atención a la imagen") e incluso alguno planteando soluciones, como semáforos, badenes y mayor presencia policial, mediante encuestas.

¿Qué sucede en El Cañaveral para que sus habitantes —13.054, según el último censo— estén tan preocupados por la seguridad vial? "Nos faltan muchas cosas, pero después del transporte público, los accidentes son la mayor preocupación", dice Marga Salvador, vicepresidenta de la asociación de vecinos. "Hay muchos porque la gente va a toda velocidad, no respeta el ceda el paso y no hay semáforos. Y luego están los new jersey [bloques de hormigón]: si para girar tienes que hacer un recorrido de 800 metros, te subes por la mediana. La gente va con prisas, tiene poca paciencia y no cumple las normas".

La muerte de un repartidor de comida el pasado mes de julio, tras chocar su moto con un camión de la basura, terminó de disparar las alarmas. El concejal de Urbanismo y Movilidad, Borja Carabante, reconoció entonces que el diseño del barrio tenía parte de culpa —"con esas avenidas, los límites de velocidad se superan", dijo— y se comprometió a identificar los puntos negros para tomar medidas.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha analizado los datos de accidentes de los últimos cuatro años tanto en El Cañaveral como en su vecino Valdebebas, otro PAU de nueva construcción donde los accidentes llevan años causando preocupación. En El Cañaveral ha habido 144 accidentes desde 2019. Al cruzar el número de accidentes con el número de habitantes censados salen elevadas tasas de accidentalidad anuales, superiores a las del conjunto de la ciudad de Madrid.





En 2021 hubo 654 accidentes por cada 100.000 habitantes en El Cañaveral, frente a los 543 que registró todo Madrid. En Valdebebas ha habido 227 accidentes en el mismo período, pero con tasas anuales inferiores a las del conjunto de la capital.

Demasiado tráfico rodado

Tanto Valdebebas como El Cañaveral se caracterizan por ser áreas eminentemente residenciales. Pese a ello, expertos en movilidad urbana consultados no ven estas cifras descabelladas. "Creo que no hay que medir tanto la siniestralidad por habitante como por número de desplazamientos en coche. En Madrid vive mucha gente, pero los desplazamientos internos en coche son pocos. En los PAU es al revés: es como si inflaras la población, porque la mayoría se mueve en coche", dice un especialista.

Según la última Encuesta de Movilidad de la Comunidad de Madrid, del año 2018, solo el 20% de los desplazamientos dentro de la almendra central madrileña se hacen en coche. Es decir: ocho de cada diez trayectos se hacen andando, en transporte público o en bicicleta. En PAUs como Sanchinarro, Las Tablas, Montecarmelo, el Ensanche de Vallecas, Valdebebas o El Cañaveral la situación es la contraria. Los desplazamientos en coche suponen el 60% de los viajes, en el mejor de los casos, y llegan al 90% en el peor (concretamente, en El Cañaveral, según se observa en el análisis de los microdatos de la encuesta que elaboró en su momento elDiario.es).

Interesado en conocer la opinión de los vecinos sobre el diseño de estos nuevos barrios, el Ayuntamiento de Madrid lanzó una consulta pública a principios de este año en la que les preguntó si accedían a los servicios cotidianos (comercio, educación, sanidad, cultura...) andando. Más de la mitad de los encuestados (el 54%) respondió que no. Dentro de este grupo, la mayoría dijeron desplazarse en coche.

Este modelo de movilidad no solo provoca accidentes, también atascos diarios para salir —son barrios rodeados de autopistas— y guerras con los municipios colindantes por ver quién se hace responsable de ellos y de la contaminación.

"Gran parte del problema viene por no tener servicios básicos en el barrio y depender del coche para todo", afirman desde la Asociación por la Educación Pública en Valdebebas. "Vas con prisa a dejar a los niños, con prisa a recogerlos, con prisa a entrenar, con prisa a trabajar y todo en coche. De todos esos desplazamientos, rara vez uno es caminando". Dos de los accidentes registrados este año terminaron con los vehículos implicados volcados.

Jorge García, vecino de El Cañaveral, coincide en este punto. "Que no haya medios de transporte de calidad, ni servicios públicos básicos, ni siquiera supermercados, obliga a los vecinos a usar las rotondas de la M-45 para salir por la carretera, por Coslada y por Vicálvaro. Esto conlleva atascos. Otro punto importante es que no tenemos comisaría de policía. Unido a las calles cortadas por bloques de hormigón y la ausencia total de semáforos, esto nos lleva a constantes infracciones. Las dos avenidas principales no tienen semáforos, lo que hace que los conductores vayan muy deprisa. Cada una tiene un bulevar principal sin iluminación artificial, así que no se ve bien a los peatones cuando cae el sol".

Uno de los últimos accidentes en Valdebebas / Hilos Valdebebas

Los vecinos de El Cañaveral y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) llevan tiempo pidiendo medidas al Ayuntamiento. "Se pidieron bolardos en los presupuestos participativos", dice la presidenta de la asociación de vecinos, "y que se quitaran los new jersey. Además, la junta de compensación ha elaborado un informe con los puntos más conflictivos para que se pongan semáforos. Otro punto es la falta de iluminación. No sé si será suficiente. Yo, personalmente, no soy partidaria de los semáforos: si cumplo las señales y no hay tráfico, ¿por qué tengo que esperar?". En Valdebebas se vienen pidiendo medidas similares desde 2016 y se han instalado algunos bolardos, pero sigue sin haber semáforos. Ni siquiera en la avenida prinicipal.

Los accidentes, concluyen las fuentes expertas en movilidad consultadas, "tienen cierta lógica. En Madrid, en barrios como Chamberí, no puedes correr mucho porque las calles son estrechas, hay intersecciones cada pocos metros, coches aparcados... Igual alguno se pone a 70 km/h, pero es muy raro. En los PAUs, las avenidas son gigantes y la distancia entre cruces muy amplia, así que la gente coge velocidad".