Perros guía marcharán este domingo en Madrid para que las personas ciegas puedan acceder acompañadas a todos los lugares

Una marcha de perros guía. / ONCE

Los perros guía marcharán este domingo por Madrid para reivindicar los derechos de las personas ciegas a acceder acompañados por sus perros a todos los lugares y servicios, públicos o de uso público, según informa la ONCE.

De esta forma, la Asociación de Usuarios y Amigos de Perros Guía de Madrid (AUAPGM) se une a la celebración del Día Internacional del Bastón Blanco, que se celebra el 15 de octubre, distintivo de la autonomía de las personas ciegas, para concienciar sobre los obstáculos para la autonomía personal de las personas con discapacidad.

La marcha comenzará a las 10:30 horas desde la sede de la Delegación de la ONCE en Madrid y transcurrirá por las calles Prim, Barquillo, Infantas, Fuencarral, Gran Vía y Barquillo, para volver al punto de partida sobre las 12:00 horas.

Tras el recorrido, se celebrará, en el Salón de actos de la Delegación de la ONCE, un acto de reconocimiento a los perros fallecidos, jubilados o bien que cumplan 10 años en 2023.

Además, la AUAPGM hará hincapié en las familias cuidadoras de los perros reproductores de la Fundación ONCE del Perro Guía que, según precisan, son esenciales para que el proceso de cría y posterior educación y adiestramiento de los perros guía pueda culminarse con éxito.

Noticias relacionadas

Además, se leerá un manifiesto en defensa del derecho de acceso de estos perros y en agradecimiento a su labor diaria acompañando a las personas ciegas.

Está previsto que acudan a estos actos el director general adjunto de Servicios Sociales para Personas Afiliadas a la ONCE, Andrés Ramos Vázquez; la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, María Teresa Rodríguez Peco; la jefa del Departamento de Servicios Sociales, Fátima Peinado Villegas; y, en representación de la Comunidad de Madrid, la directora general de Atención a Personas con Discapacidad, Alejandra Serrano Fernández, según informa la ONCE.