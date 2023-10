La razón por la que deberías ponerle chubasquero a tu mascota en invierno: cuida su salud

chubasqueros perros / Pixabay

Aunque por su vitalidad, parece que los perros son animales todoterreno que soportan cualquier clima o fenómeno meteorológico. Lo cierto es que nuestras mascotas necesitan diferentes cuidados según la estación del año en la que nos encontremos. El pelo y la piel del perro son sus principales armas contra las inclemencias meteorológicas y el frío. Por ello, ahora que llegan las bajas temperaturas y el invierno, debemos prestar más atención si cabe al cuidado de nuestro fiel amigo.

Como siempre, dar al animal el alimento que más le conviene y cuidar su higiene ayudarán a que nuestra mascota esté sana y posea los nutrientes necesarios para afrontar con las energías y las defensas necesarias el crudo invierno. Además, recuerda que los cachorros y los perros de edad avanzada son los más vulnerables al frío. Los cinco siguientes consejos te serán de ayuda para cumplir con tus obligaciones para con tu perro apropiadamente:

Esto es lo que puedes ponerle a tu perro y las precaucaiones que debes tener

1. Ponle un chubasquero

Ponerle un chubasquero a tu mascota antes de salir a la calle es lo más práctico para no tener que secarle cada vez que deis un paseo. Y además, el perro lo agradece porque no pasa tanto frío. Sobre todo si es de una raza de pelo corto o de tamaño pequeño. Eso sí, antes de ponérselo, asegúrate que tiene el manto bien peinado, para que no se le formen nudos.

Y recuerda secarle bien las zonas que sí que hayan entrado en contacto con el agua, para evitar que conserve la humedad y coja frío.

2. Compra un mono impermeable

Ponerle un chubasquero a tu perro es muy importante. Con él lograrás protegerlo de la lluvia, haciendo que se quede seco y además, calentito. Sin embargo, si tu mascota es grande o tiene un pelaje muy denso, no necesita el impermeable. También puedes fijarte en cómo se comporta durante el paseo, y con ello decidir si se le sigue poniendo el chubasquero o no, ya que a veces les molesta en el movimiento.

3. Sécalo después de sacarlo a pasear

Es tan obvio como necesario. Pese a que los perros normalmente, cuando se mojan, se intentan quitar el agua agitando su cuerpo. No obstante, esto no es tan eficaz como una toalla, lo suyo es que sea de microfibra, ya que estas tienen una gran capacidad para absorber. No hace falta que esté enfocada directamente a mascotas.