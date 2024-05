El color de tu maleta es determinante: así son las que salen primero de la bodega del avión

A la vuelta de un viaje, uno de los momentos más tediosos es esperar a que salgan las maletas por la cinta transportadora desde el avión a la terminal. Según los aeropuertos, en algunos supone un trámite muy rápido y en otros, puede llegar a desesperar. Hay asuntos que se escapan del control de los viajeros, pero hay determinadas decisiones que sí se pueden tomar para agilizar el proceso.

Por ejemplo, las personas que más viajan en avión tienen práctica a la hora de envasar los líquidos o recorrer el control de seguridad, pero también encuentran patrones en el momento de la recogida de equipaje.

Recientemente, se ha viralizado en redes sociales un vídeo de un operario colocando todas las maletas en la bodega de un avión. El empleado agrupaba primero las rojas, después las azules, luego las de tela y por último, las de plástico. Según esas imágenes, parecería que las rojas serían las primeras en salir.

¿Las maletas rojas salen primero de la bodega del avión?

La creadora de contenido BarbieBac, conocida por su profesión de azafata, ha arrojado su visión sobre el debate. Para empezar, ha esbozado varios posibles motivos. Uno de ellos sería que se junten todas las maletas rojas en una zona para que no haya confusión posible con la caja negra del avión. Este dispositivo, que en la realidad no es negro, sino de un tono rojizo, marrón o anaranjado, serviría para aportar datos a los servicios de emergencias en caso de que el avión sufriera un accidente. Así, separado, el esquipaje de color rojo no confundiría a los profesionales en una rápida búsqueda. A pesar de comentar esta opción, BarbieBac ha señalado que no cree que se deba a esta razón.

Otra posible teoría, que ella considera "más creíble", es que al amontonar todas las maletas rojas al fondo, que son las más llamativas, los operarios del avión se cercioran de haber acabado de recoger todo el equipaje cuando llegan hasta ellas, ya que si estuviesen en la parte final las de color oscuro, estas podrían no verse en la oscuridad y quedar olvidadas.

La joven azafata ha lanzado como tercera hipótesis que el empleado del vídeo simplemente haya dispuesto las maletas en este orden para generar comentarios y dudas entre los usuarios de las redes sociales sobre el motivo por el que todas las rojas estaban situadas juntas y al fondo.

En otros contenidos del mismo perfil, el operario aparece haciendo flexiones o bailes en la bodega mientras muestra cómo es su trabajo diario, por lo que simplemente podría tratarse de una estrategia para conseguir que haya muchas visualizaciones e interacciones con su vídeo. Así que, aunque en los aviones en los que trabaje ese empleado puede que sí se organice de esta manera, cada aeropuerto o aerolínea podría tener su propio criterio y no necesariamente hacerlo de este modo.