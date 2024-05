Esto es lo que todo el mundo olvida al viajar: imprescindible si vuelas al extranjero

Se va acercando el verano, esa fecha esperada por muchos para tener unos cuantos días de vacaciones y desconectar. Al preparar un viaje, se tiene en cuenta el clima y otras características del lugar de destino para elegir la ropa que irá en la maleta, se reservan los billetes de tren o de avión y un alojamiento, etc.

Hay una cuestión que muchos viajeros descuidan y es tener la documentación en regla. Es necesario contar con un documento de identidad vigente. Asegúrate de que no ha caducado o, de lo contrario, es bastante posible que no te dejen subir en el vuelo que tenías previsto y que tampoco te admitan en el hotel. Pero hay otros aspectos fundamentales.

Si te vas a desplazar a cualquier país de la Unión Europea, no debes olvidar llevarte la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). No solo hay que acordarse de incluirla en el equipaje, sino también, cerciorarse de que no ha expirado su plazo de validez. En ese caso, la Seguridad Social ha elaborado una Guía Rápida para saber cómo solicitar una nueva, que incluye una sección con respuestas a las preguntas más frecuentes.

Se puede pedir a través de su Sede Electrónica y, si no tienes certificado digital, también te puedes identificar a través de un SMS, un sistema más sencillo. Una vez tramitada, tarda aproximadamente 5 días en llegar a tu domicilio por correo postal, pero se recomienda no apurar hasta la fecha del viaje y realizar este trámite con más margen de tiempo.

Por último, recuerda comprobar qué tipo de moneda se usa en el país de destino porque algunos países de Europa no utilizan el euro. Si es necesario cambiar dinero, también es mejor planificarlo con antelación, puesto que a menudo en las casas de cambio de los aeropuertos resultan más caras para los usuarios que en otros establecimientos.