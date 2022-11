Estos son los posibles precios del Abono Transporte de Madrid en 2023

La Comunidad de Madrid no prorrogará la reducción del 50% del precio de los abonos a partir del 31 de diciembre

Sin esta bonificación, los precios del abono volverían a ser los de agosto, antes del inicio de la medida

La semana pasada, la Comunidad de Madrid anunció que no prorrogará la bonificación del 50% a los abonos transportes en 2023. "El descuento del abono fue una medida temporal hasta el 31 de diciembre y acabará el 31 de diciembre", aseguró el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, cerrando la puerta a una prórroga como la que ha anunciado el Gobierno central en los sistemas ferroviarios de su competencia --Renfe, Rodalíes y Cercanías-- que continuarán siendo gratuitos a lo largo de 2023.

Se trata de una medida vigente desde el pasado mes de septiembre para ayudar a las familias españolas a combatir la inflación desbocada. El Gobierno central, impulsor de la ayuda, anunció el descuento del 30% general, además de la gratuidad en Renfe, Rodalíes y Cercanías, y dejó en manos de las comunidades la posibilidad de aplicar un 20% más. Madrid fue una de las que se acogió a la medida, y los precios de metro y autobuses urbanos bajaron al 50% de su precio habitual.

De este modo, el precio del abono transporte de Madrid para 2023 queda aún en el aire, pero, tras las palabras de Lasquetty, se puede estimar que vuelvan a costar lo mismo que en agosto, antes de que se aplicaran las bonificaciones actuales.

Precios del abono transporte de Madrid en 2023

A pesar de todo ello, todavía no se han especificado los precios concretos para dicho abono, debido a que la Comunidad de Madrid ha dado a entender que la prórroga de los descuentos no se produce si el Gobierno central no cubre con lo que cuesta mantener estas rebajas. Por tanto, si desaparece el descuento del 50% estos serían los precios a pagar a partir del próximo año:

- Abono Zona A: 54,60 euros al mes.

- Abono Zona B1: 63,70 euros al mes.

- Abono Zona B2: 75 euros al mes.

- Abono Zona B3: 82 euros al mes.

- Abono Zona C1: 82 euros al mes.

- Abono Zona C2: 82 euros al mes.

- Abono Zona E1: 110,60 euros al mes.

- Abono Zona E2: 131,80 euros al mes.

- Abono Joven todas las zonas: 20 euros.

- Abono Tercera Edad todas las zonas: 6,30 euros.

En caso de mantener únicamente la ayuda general del 30% que determinó el Gobierno central en septiembre, los precios para el abono transporte en Madrid para el año que viene serían:

- Abono Zona A: 38,22 euros al mes.

- Abono Zona B1: 44,59 euros al mes.

- Abono Zona B2: 52,50 euros al mes.

- Abono Zona B3: 57,40 euros al mes.

- Abono Zona C1: 57,40 euros al mes.

- Abono Zona C2: 57,40 euros al mes.

- Abono Zona E1 77,42 euros al mes.

- Abono Zona E2: 92,26 euros al mes.

- Abono Joven todas las zonas: 14 euros.

- Abono Tercera Edad todas las zonas: 4,41 euros.

El Cercanías será gratuito y el abono para mayores de 65 también

A su vez, los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe mantendrán las bonificaciones y la gratuidad durante el año 2023. Y es que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 incluyen una partida de gastos para financiar esta iniciativa, que hasta ahora estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. En total, el Ejecutivo transferirá cerca de 700 millones a Renfe para ejecutar esta medida.

La gratuidad del abono de transporte para mayores de 65 años reportará un beneficio a 1,2 millones de madrileños. Sin duda alguna, esta es una medida que ha sido implantada gradualmente, desde 2020 el precio se ha reducido en un 25% hasta llegar a la gratuidad de 2023. En 2020 costaba 9.3 euros; en 2021, 6,3 euros; en 2022, 3,3 euros y el año que viene finalmente será gratuito.

