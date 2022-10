Ayuso anuncia una inversión de 150 millones en las residencias de mayores

El anuncio se produce en plena ofensiva de la oposición en torno a estos centros y días después de que la Mesa de la Asamblea de Madrid haya rechazado la comisión de investigación que solicitaba la izquierda.

Ayuso, durante la Asamblea de Madrid. EFE

En plena ofensiva parlamentaria de la oposición sobre lo sucedido con las residencias de mayores durante la pandemia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que aprobará en los próximos presupuestos una partida de 150 millones de euros más para las residencias.

Lo ha anunciado esta mañana en una entrevista en Antena 3, en el que se ha lamentado de que "siempre será poco para la oposición" cualquier decisión que tome en torno a estos centros. "Nunca se ha dado tanto dinero a las residencias y lo seguiré haciendo porque, además, creo que es lo suyo".

Para que esta medida se haga efectiva, Ayuso tendrá que sacar adelante sus próximos presupuestos, los últimos de la legislatura, para lo que necesita que Vox, que está ya en modo electoral en Madrid y al ataque para diferenciarse del PP, al menos se abstenga en la votación. A pesar de las diferencias y el enfado de la presidenta y su equipo por que la formación de Rocío Monasterio haya resucitado la idea de crear una comisión de estudio sobre las residencias en la Asamblea, la presidenta madrileña ha asegurado que este asunto no interferirá en las negociaciones.

"Yo lo de las residencias no lo mezclo con nada más. Es un sinsentido lo que se ha hecho con esto", ha afirmado Ayuso, en relación tanto a la petición de Vox de reabrir el debate como a la ofensiva de los grupos de izquierda. "Como busco lo mejor relación, intento separarlo", ha insistido. Además, ha vuelto a defender que las críticas que recibe y lo que los grupos de la oposición dicen acerca de lo sucedido en Madrid es una "descontextualización" de lo ocurrido hace ya dos años, ya que, defiende ella, sucedió lo mismo en las residencias "del resto de España": "No es bueno trocear la verdad para políticamente llevarnos al desgaste. El problema no es para mí, el problema es que se esté haciendo daño a mucha gente removiendo algo que no va a dar una solución".

Desde su gabinete, han informado justo al finalizar su entrevista de que este incremento de 150 millones supone que el presupuesto en las mismas parra 2023 supondrá un incremento del 23,9% y que así la inversión en residencias de mayores es un 41,9% superior a lo que recibían antes de la pandemia.

