La izquierda mantendrá una ofensiva contra Ayuso por las residencias de mayores hasta el final de la legislatura

Si la Mesa rechaza su petición para crear una comisión, acudirán a los tribunales y mantendrán el tema vivo con preguntas parlamentarias

El portavoz del PSOE madrileño, Juan Lobato; la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, y la portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, han registrado de manera conjunta la petición de la comisión de Investigación sobre residencias en la Asamblea de Madrid. / EUROPA PRESS / Ricardo Rubio

La nueva petición de la izquierda en la Asamblea de Madrid para solicitar la creación de una comisión de investigación sobre las residencias de mayores nace muerta antes incluso de ser presentada en el registro de la cámara. La iniciativa no tiene posibilidades de prosperar y ver la luz, pero los tres grupos, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, tienen claro que tan importante es que salga como visibilizar quién lo rechaza.

La unión de las tres fuerzas de la izquierda guarda un mensaje político que quieren que llegue a la ciudadanía: el PP y su "cómplice" Vox quieren enterrar lo sucedido en las residencias de mayores para evitar responsabilidades políticas, mientras que ellos apuestan por esclarecer qué protocolos se siguieron y si los fallecidos podrían haber tenido otro final, acompañados o más digno. Pero una vez registrada, a esta comisión le quedan dos caminos: que la Mesa de la Asamblea, que tiene que calificar esta iniciativa el lunes que viene, rechace llevarla al Pleno para que la voten sus señorías; o que, superado este primer escollo, la petición llegue al Pleno, los diputados voten y sea rechazada gracias a la mayoría que suman PP y Vox.

"Juicio de valor"

Si se da el primer escenario, los grupos acudirán a los tribunales, aunque dados los tiempos que maneja la justicia, asumen que no habrá sentencia antes de que lleguen las elecciones. Las peticiones que han realizado hasta ahora en esta legislatura han decaído, según explican desde la oposición, porque la Mesa de la cámara no ha permitido siquiera que llegaran a Pleno. Con el argumento de que las iniciativas guardaban algún “juicio de valor”, según detallan desde Más Madrid, los miembros de este órgano de gobierno de la Asamblea, donde PP y Vox suman también mayoría, han rechazado varias iniciativas de la oposición. "Que sea la Mesa la que boicotee las iniciativas parlamentarias me parece un escándalo", censuraba la portavoz de Más Madrid, Mónica García. Por eso, esta vez, han optado por que el texto registrado sea “totalmente aséptico”.Fuentes jurídicas consultadas por este periódico, entienden que, en caso de que la Mesa entre a valorar el contenido de sus iniciativas en ocasiones pasadas, los grupos tendrían razón en quejarse. El reglamento de la Asamblea establece que su órgano de gobierno debe calificar los escritos que le llegan basándose únicamente en los requisitos formales, es decir, en conocer si lo presentan el número mínimo de diputados o grupos, y en justificar si el objeto de la misma entra dentro del ámbito de competencia del Estatuto de Autonomía. No cabe, por tanto, que fundamente el rechazo de una comisión de estudio o de investigación amparándose en un juicio de oportunidad, eso sería un “abuso de poder”, explican estas fuentes.

"No podemos permitir que la mesa tumbe estas cosas", asegura Juan Lobato, portavoz de los socialistas en la Asamblea, que por la mañana había acusado al PP de "cobardía" por parar este "debate necesario" a través de fórmulas puramente administrativas. En realidad, tampoco tiene sentido político que la Mesa se dedique a rechazar algo por motivos ideológicos, ya que en este caso, si la iniciativa llega a Pleno, previsiblemente, será rechazada por los diputados conservadores que tienen mayoría. Es decir, que obtendrían el mismo resultado sin que la oposición pueda argumentar nada en contra. Pero en definitiva, si esto se produce, los distintos grupos se plantean llevar el asunto a los tribunales.

Votación en Pleno

Si se da el segundo escenario, aunque en público dejaron caer que registrar otra petición similar, el reglamento precisamente no permite que en el mismo periodo de sesiones se vuelva a votar en el Pleno algo que ya ha sido rechazado. Por tanto, en este caso, teniendo en cuenta que las elecciones son en mayo, tendrían que esperar ya a la siguiente legislatura.

Los tres grupos de la izquierda conocen el recorrido que le queda a esta comisión, pero tanto si el tema llega a la justicia como si se frena en el Pleno, tienen claro que seguirán presentando preguntas sobre las residencias de mayores en las sesiones de control a la presidenta y a sus distintos consejeros para que este asunto no caiga en vía muerta. "Los familiares necesita verdad, justicia y reparación", argumenta la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, para justificar la ofensiva parlamentaria de la izquierda.

Comparativa con otras comunidades

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, consciente de la lectura que los grupos izquierda quieren otorgarle a este asunto, dejaba dos recados durante la sesión de control poco antes de que el registro de esta nueva petición tuviera lugar. Por un lado, ha lanzado otra vez la idea de que solo se ataca al gobierno de la Comunidad de Madrid por algo que ocurrió en todas las regiones de España y también a nivel global, recordando que en los parlamentos de comunidades donde gobierna la izquierda, son ellos quienes han vetado cualquier comisión de investigación o estudio sobre la responsabilidad de los distintos gobiernos en los fallecimientos de los mayores. Por otro, que, además, es una persecución fundamentada en falsedades porque “el porcentaje de fallecidos en residencias en Madrid está por debajo de otras 10 comunidades autónomas".

Noticias relacionadas