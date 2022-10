La izquierda vuelve a enfrentarse a Ayuso con la petición de una nueva comisión de investigación sobre residencias

La presidenta madrileña se dirige a Sánchez desde la Asamblea por "mentir" desde la tribuna del Congreso al dar datos sobre las listas de espera la sanidad pública madrileña

Ayuso se revuelve contra la oposición por los datos de la sanidad madrileña y las residencias y acusa a Monasterio de falta de interés real por lo sucedido en las residencias hasta ahora por haberle hecho "cero preguntas" durante la legislatura.

"Están ustedes a punto de decir que el virus esta prácticamente laboratorio clandestino en la Puerta del Sol". Con esta frase resumía hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su enfado con toda la oposición por el marcaje que le están haciendo a cuenta de lo sucedido en las residencias de mayores de la región durante la primera ola de la pandemia.

A escasos minutos de que los grupos de izquierda registren una nueva comisión de investigación sobre este asunto, la presidenta respondía así a la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, que durante la sesión de control ha insistido sobre las residencias y la falta de interés del Gobierno de la Comunidad para esclarecer lo ocurrido con los mayores. La queja, de todos modos, iba dirigida a todos los grupos, también a Vox.

"Falta de humanidad" de Vox

La presidenta y su partido siguen sin entender por qué Rocío Monasterio ha reabierto la herida con la presentación y posterior retirada de una comisión de estudio. Tan enfadada estaba Ayuso con la actitud de esta formación por intentar acorralarle y seguirle el juego a la izquierda, como ha dicho en varias ocasiones, que hoy ha ido más allá y ha dejado en evidencia a Vox. "Me pregunto por qué cuando quedan solo cuatro meses se dedican a darme lecciones", finalizaba la presidenta su turno de respuesta a Monasterio, con este remate: "Le recuerdo que durante la legislatura me ha hecho cero preguntas (acerca de las residencias y los mayores). Por tanto, ¿a quién le falta humanidad?".

Nueva ofensiva parlamentaria

Con Vox ya fuera de la ecuación tras haber retirado del orden del día de hoy la petición de una comisión de estudio sobre las residencias, los otros tres grupos de la izquierda, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, han retomado su ofensiva parlamentaria con este asunto y han registrado a media mañana una nueva solicitud para otra comisión, esta vez de investigación. Los tres portavoces han criticado que hasta ahora la Mesa de la Asamblea de Madrid haya "boicoteado" sus iniciativas en esta materia y aseguran que "en cuatro meses" les daría tiempo a comparecer a los responsables políticos de la gestión de las residencias, en contra de lo que dice el PP, que lleva semanas asegurando que solo hay una estrategia electoral detrás porque en marzo se disuelven las cortes, decae la comisión y no da tiempo a investigar nada.

"Es algo que les debemos a las familias, pero también como sociedad porque necesitamos una revisión de lo que pasó para que no vuelva a repetirse", ha asegurado Mónica García. "Las familias necesitan verdad, justicia y reparación", ha continuado Alejandra Jacinto, que ha asegurado que estaría incluso dispuesta a pedir la comparecencia de Pablo Iglesias para "esclarecer lo que Ayuso dice un día y desdice al siguiente", en referencia a quién tenía el mando único de las residencias durante los peores meses de la pandemia. Juan Lobato, por su parte, ha incidido en el "atropello" que supone que la Mesa de la Asamblea vete las peticiones de la oposición porque no le gusta su contenido, en lugar de ceñirse a analizar si es jurídicamente correcto o no.

Ayuso, por su parte, ha arremetido durante la sesión de control contra los grupos de izquierda, recordando que ninguna de sus formaciones ha permitido una comisión de investigación en las comunidades en las que gobiernan, en solitario o en coalición, cuando, según ha dicho, "el porcentaje de fallecidos en residencias en Madrid está por debajo de otras 10 comunidades autónomas".

Mala semana ha elegido Pedro Sánchez para intentar desprestigiar la imagen de la sanidad pública madrileña. pic.twitter.com/ft8z5P10jv — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 13 de octubre de 2022

Listas de espera en Madrid

Por otro lado, Ayuso no ha perdido oportunidad de arremeter contra Pedro Sánchez al responder a su delegado en Madrid, el portavoz socialista Juan Lobato. Durante su intervención esta mañana en el Congreso, el presidente del Gobierno ha hecho referencia a la sanidad pública madrileña, apuntando que es necesario esperar "un año" para que un paciente tenga acceso a una colonoscopia. "Ustedes llevan más de 25 años mintiendo con la sanidad pública en Madrid, diciendo una y otra vez lo mismo. Lo que nunca habíamos tenido al frente del Gobierno es a un presidente tan desesperado que utiliza, incluso, la tribuna del Congreso de los Diputados, como ha hecho esta misma mañana, para mentir otra vez sobre la sanidad pública de las que ustedes viven en cada una de las pancartas de manera inmisericorde", ha espetado Ayuso a la oposición.

Otra vez a vuelta con los datos también en este asunto, la presidenta madrileña ha recordado desde su atril que se ve avalada por las estadísticas: "No encuentro una sola región socialista que tenga mejores datos en nada en su sanidad pública y, mucho menos, en las listas de espera. Así que ese relato maniqueo se cae por su propio peso año tras año".

