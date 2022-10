Isabel Díaz Ayuso, abucheada en su visita sorpresa a San Fernando de Henares

Una mala praxis en la creación de las últimas paradas de esta zona provocó que 27 viviendas se derrumbaran y más de 400 se hayan visto afectadas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al pleno ordinario celebrado este jueves en la Asamblea de Madrid / EFE / Fernando Villar

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido recibida entre gritos y abucheos en la primera vez que acude al municipio de San Fernando de Henares desde que comenzaron los desalojos por la línea 7B de Metro.

Ante su inesperada visita, notificada a los medios de comunicación tan solo media hora antes, decenas de vecinos se han concentrado en las calles bajo el lema 'Metro culpable, Ayuso responsable'. La policía ha tenido que intervenir debido a la congregación simultánea de simpatizantes de Ayuso y la tensión entre ambas partes.

Ayuso se presenta por sorpresa a inaugurar una oficina frente a las casas de la gente a la que Metro les ha destrozado la vida, viven con grietas o les han derribado sus viviendas.

Ella como responsable no plantea soluciones y mucha gente entre lágrimas de sufrimiento le abuchea. pic.twitter.com/xHaDzdg2Wv — David Calvo (@David_Calvo) 13 de octubre de 2022

Al final de la comparecencia, sin preguntas, ante los medios en la recién inaugurada Oficina de Atención a los vecinos, ha explicado las actuaciones previstas por la Comunidad de Madrid para la zona afectada. “Lo lamento profundamente y vamos a estar de vuestro lado todo el tiempo que haga falta”, ha señalado la presidenta, según recoge EFE, dirigiéndose a los representantes de los vecinos afectados.

Además, ha querido indicar que su “mayor compromiso es que esto se solucione” y que el Ejecutivo regional “no va a parar hasta resolver esto de manera satisfactoria y definitiva para solucionar todos los problemas ocasionados”. Con un centenar de personas manifestándose fuera, decía que entiende "perfectamente sus críticas, su malestar y a quienes agradezco también su cercanía y su diálogo en esta visita”.

“No pueden imaginar la frustración que supone tener esta situación, que ojalá nunca se hubiera producido; que no vale decir que nosotros no la hemos provocado, porque he de asumir la responsabilidad como Administración en esto”, ha manifestado Ayuso a los representantes de los vecinos presentes durante sus declaraciones a la prensa.

Una construcción 'express'

Inaugurada en 2007, la línea 7B, ha tenido que ser intervenida en múltiples ocasiones por los daños en la composición del terreno y la debilitación de la infraestructura de Metro y, en consecuencia, de las estructuras de los espacios públicos y viviendas de dichas zonas.

El Metro de San Fernando de Henares se construyó en un periodo muy corto de tiempo, sin tener en cuenta los informes geológicos de la zona y con problemas en las infraestructuras apenas seis meses después de que se inaugurara. Los daños en algunos edificios han sido irremediables, teniendo que ser derrumbados algunos de ellos y, por lo tanto, muchas familias desalojadas.

