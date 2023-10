Moda de otoño: tendencias y consejos para conseguir el look perfecto por poco dinero

Estas son las tendencias de moda que se llevan este otoño. / ShutterStock

4 Se lee en minutos Sarai Vázquez



El cambio de armario ha sido uno de los planes más recurrentes de nuestra apretada agenda de fin de semana. Una tarea apetecible o tediosa, depende desde qué ojos se miren, a la que la borrasca ‘Bernard’ no le ha dado alternativa. Echar mano de prendas que atesoramos en el vestidor desde hace varios años es lo suyo, pero antes o después siempre terminamos cayendo en el ‘busca y captura’ de las nuevas tendencias para lograr el ‘look’ otoñal perfecto. Las claves que ya sentaron las firmas más relevantes del sector en las apasionantes pasarelas de las semanas de la moda hoy toman sentido en los estilismos de toda prescriptora de moda.

El minimalismo, ¿morirá?

Cuando parecía que las prendas básicas, sin grandes florituras y protagonistas del armario cápsula, el gran secreto de las estilosas mujeres que no han parado de conquistar al mundo con su estilo escandinavo, lo eran todo, la industria da un inesperado revés. Por el momento, esta estética que apuesta por piezas lisas, en colores neutros o, si caso, un discreto estampado marinero, no morirá. Pernille Teisbaek o Jeannette Madsen jamás lo permitirían.

Pero lo cierto es que al estilo le ha salido una fuerte competencia: el Copencore, originado en Dinamarca para triunfar en todo el mundo, desde Lisboa hasta Barcelona y Madrid. Su mantra se resume en el ‘más es más’ y su única norma escrita es, valga la redundancia, que ‘aquí no hay ninguna regla’.

Todo es posible, tipos de estilos, colores, estampados y texturas en uno. ¿Y por qué no? Todo junto, pero no revuelto, y marcando una estética solo apta para las mujeres más atrevidas.

La falda, ¿la estrella del baile?

‘Baggy’, ‘full length’, de tiro alto y esta temporada cada vez a ras de cadera en un repentino ‘revival’ de los primeros compases de los años 2000. Los pantalones seguirán siendo nuestro mejor aliado en una infinidad de modelos y tonalidades, dándole rienda suelta a las apuestas más arriesgas en dorado o metalizado. Pero este otoño 2023, la falda será la estrella del baile, no hay otra opción.

Los modelos ‘midi’ en satén parten como las verdaderas favoritas, pero no podremos perder de vista a la falda evasé con mucho volumen. Una pieza propia de la década de los 50 que evocan en cada paso al ‘New Look’ que popularizó el legendario Christian Dior en una época marcada por la escasez económica.

¡’Ciao’ cazadora bomber!

No escatimaremos en la largura de los abrigos y gabardinas, nuestras prendas exteriores favoritas de todos los tiempos. Cuantos más centímetros, mejor. Pero esta estación, una conocida prenda con historia apasionante entra en el juego con mucha fuerza. ¡’Ciao’ cazadora bomber!

Si hasta ahora los modelos fabricados en nylon, al puro estilo americano en la Guerra de Vietnam, eran las más solicitadas, este otoño 2023 nos rendiremos -si no lo hemos hecho ya- a los diseños con efecto piel en su versión XXL. Una prenda que ya se convirtió en la preferida de ‘celebrities’ como Hailey Bieber o Rosalía. ¡Ya no hay vuelta atrás!

Fuerte obsesión por las bailarinas

Noticias relacionadas

Desde que ‘Miu-Miu’ introdujera sus ya inconfundibles bailarinas de satén rosas, el terreno del calzado para mujer no ha vuelto a ser el mismo. Ni tampoco hemos tenido que echar demasiado mano de las socorridas botas ‘cowboy’. Pero la historia no termina aquí, ni mucho menos, ya que el triunfo de este zapato plano, cómodo y con un aire infantil ha desencadenado la popularidad en otros modelos, similares, pero no exactos. Este es el caso de las Mary-Janes, a las que les caracteriza una discreta trabilla en el empeine, de un lado a otro. Y no vienen solas si queremos aportar a nuestros 'looks' ligeras pinceladas del estilo ‘naif’, mientras superamos el suplicio término: ¡póntelas con calcetines!

La camelia de Chanel: el accesorio perfecto

A pesar de que siempre estuvieron ahí, las flores nunca tuvieron demasiada cabida en otoño. Pero esta vez haremos una excepción con la camelia de Chanel. ¡Y es que no es una flor cualquiera! Se trata de uno de los códigos más relevantes de la casa francesa y, no, su ‘boom’ no es ninguna casualidad. Detrás, se encuentra su inclusión en la colección Otoño-Invierno 2023 de la mano de Virginie Viard. El resultado no es más que ahora nos la queramos anudar al cuello a modo de colgante o en la cabeza recogiéndonos el pelo.