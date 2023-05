La 'moda desnuda' se afianza: ¿está el mundo preparado para ver pezones?

Kendall Jenner, Rihanna y Phoebe Bridgers. / EFE/Twitter/Valentino

La modelo Kendall Jenner, la penúltima del clan de las Kardashian, lleva ya meses luciendo transparencias, pero últimamente parece que no hay semana que no deje entrever su pecho. La noche del pasado viernes 28 de abril apareció con un Chanel de color azul confeccionado con tejido transparente y plumas en un evento en Nueva York que estaba enfocado a una retrospectiva del difunto Karl Lagerfeld. Para el after party de la Gala MET, la diseñadora Nensi Dojaka recreó para ella un look de la colección Spring Ready To Wear de Chanel 1994, compuesto por un body de lentejuelas transparentes con un arnés negro y detalles de ropa interior.

Solo unos días antes, una agencia fotografió a Jenner con otro top transparente que dejaba ver sus senos. Lo hizo en una de sus salidas con el cantante puertorriqueño Bad Bunny, no en un acto oficial. Y fue justo esa imagen, junto a otra parecida de la modelo Bella Hadid, la que pareció dejar por sentado en las redes que las transparencias son tendencia. Al menos entre las famosas, porque ni siquiera muchas de las mujeres a las que le gustaría salir con prendas que dejen entrever sus pechos lo harían. El motivo no era tanto la vergüenza, ni la falta de confianza en su propio cuerpo, ni ningún otro obstáculo mental. La razón es principalmente los hombres, la misma que ha llevado a que cada vez menos chicas jóvenes hagan toples en las playas.

"Iría así todos los días de mi vida si no fuera por el pequeño inconveniente de que los hombres existen", escribía una tuitera. "Todas hemos pensando al ver este tuit lo mucho que nos gustaría ponernos esto y el único impedimento son los hombres", respondía otra. Miles y miles de mujeres les daban la razón.

Acoso endémico

Los piropos, los silbidos y las miradas fijas y lascivas forman parte del acoso callejero y cuesta encontrar a una sola mujer que no lo haya sufrido. El informe Inseguras en las calles: experiencias de acoso callejero en grupo en niñas y mujeres jóvenes, elaborado por la ONG Plan International, mostró que, para el 49% de las participantes en el estudio, estas situaciones en espacios públicos “suceden con tanta frecuencia” que ya están acostumbradas. El trabajo contó con el testimonio de 750 personas de Delhi, Kampala, Lima, Sidney y Madrid, donde cuatro de cada cinco niñas y mujeres jóvenes dijeron haber experimentado acoso sexual en el espacio público, pese a ser una forma de violencia machista que condena el Código Penal.

¿Caben, por tanto, las transparencias en ciudades y pueblos donde el miedo está asumido y el acoso es endémico? Muchas lo ponen en duda.

La censura de los pezones

Porque ni siquiera las famosas se salvan. Los pezones de la estrella de Don't Worry Darling, Florence Pugh, fueron trending topic tras aparecer con un vestido transparente. Muchos comentarios reprobatorios no juzgaban tanto su desnudez como el hecho de se sintiera cómoda con sus "senos pequeños", como indicó la propia actriz, que anticipó la reacción violenta. "Cuando me puse ese increíble vestido de Valentino, supe que no había forma de que no hubiera un comentario al respecto", escribió en una publicación de Instagram dos días después. "Lo que ha sido interesante de ver y presenciar es lo fácil que es para los hombres destruir totalmente el cuerpo de una mujer, en público, con orgullo, para que todos lo vean", siguió.

"Los cuerpos de las mujeres están continuamente siendo sexualizados. Incluso con la lactancia materna, incluso el acto de alimentar a su hijo, alguien podría estar mirando tu pezón. Es casi un crimen [mostrar los senos en público]. Florence sabía que esto iba a suceder, que iba a causar controversia… El hecho de que tuviera que responder a lo que se dijo al respecto demuestra que, por mucho que creamos que estamos liberados, todavía estamos muy atados por normas sociales restrictivas”, aseguraba Shakaila Forbes-Bell, psicóloga de la moda con sede en Londres y autora de Big Dress Energy.

Es tendencia

Mientras tanto es viernes, 5 de mayo, y una notificación de la app de Zara indica que hay novedades en la cadena de Inditex. Una semana más, en el catálogo se incluyen faldas, vestidos y tops totalmente transparentes. Según el informe bianual de Clearpay, una plataforma de pagos y patrocinador de la semana de la moda en Londres, la ropa barely-there (casi imperceptible) lleva al menos un año causando impacto, impulsada por influencers como la cantante y empresaria Rihanna.

Explican que esta tendencia de vestirse con una silueta sexy surgió al principio de la pandemia. Primero vinieron los bralettes, corsés y bodys y, ahora, las transparencias. Con todo, Alexandra Lores, editora de moda en Vogue, recuerda que los 'naked dress' ya se veían en los años 90, con Kate Moss a la cabeza y aquel heroin chic (o delgadez extrema). La diferencia ahora es que "se aceptan todo tipo de cuerpos".

"Igual ves a Kendall Jenner y pienses que no te atreverías porque no tienes esas medidas, ni esa fisionomía, ni estás tan buena. Está detrás todo el tema del pudor y los complejos, que siempre nos acompañan. Pero también creo que ese tipo de vestidos o estéticas van a entrar cada vez mejor. Aunque no lo hagan desde le principio, irán calando", vaticina. Lo dice por la moda, pero también porque "mucha parte del feminismo y de las nuevas generaciones tienen interiorizado que el acoso no está relacionado con lo que lleves". La falta de uso del sujetador, y la liberación que supone, lo afirma.

Un cambio acorde a su tiempo

Iván Mañero, cirujano plástico, estético y reparador y CEO de IM CLINIC, explicaba en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que este tipo de tendencias surgen en paralelo a los ciclos económicos. Fue justo después de la Gran Depresión cuando la industria estilizó la figura femenina hasta poner los cimientos de un canon de belleza que continúa siendo demasiado exigente (y parece que va a más).

Por eso, si en aquella época de crisis financiera mundial se celebró la visibilidad del cuerpo humano, no parece raro que ahora se muestre más carne, más aún cuando distintos movimientos feministas defienden la idea de que las mujeres pueden hacer con su cuerpo lo que deseen y cuando movimientos como Free the nipple (libera el pezón) reivindican el derecho a enseñar las tetas. Otras expertas, por el contrario, piensan que todo esto de la ropa transparente no se trata tanto de feminismo como de marketing, como aseguró Kirsty Fairclough, de la Universidad Metropolitana de Manchester a The Guardian. "Es un intento desesperado de las celebridades por revivir sus marcas", apuntó. Hasta Mango, como recuerda Lores, creó un vestido transparente en su colección con Camille Charrière las Navidades pasadas.

Sea marketing, sea moda, sea verse guapísima frente al espejo, lo cierto es que todo apunta a que tardaremos, al menos un tiempo, en ver tantos pezones femeninos como vemos ahora escotes. Al menos hasta que el acoso callejero sea historia.