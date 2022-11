De ideal imposible de feminidad a prenda rompedora: los bralettes, corsés y bodys viven su renacimiento

La historia del corsé es compleja. Aunque tuvo su origen en Italia, fueron las mujeres de la corte francesa las que lo popularizaron en Occidente tras ser producido en Francia por Catalina Médici. Era una prenda interior, como vemos en la popular serie de Los Bridgerton, pero también un símbolo de opresión, que recluía a las mujeres en un corpiño fruncido en el que apenas podían respirar. Por encima iban esos grandes vestidos que llevaban hasta para tomar el té en casa.

Esta prenda 'encarceló' a las mujeres durante siglos. Llegó incluso a provocar problemas de salud entre las damas por el dolor excesivo que les provocaba. Desde las culturas más antiguas, la obsesión por exhibir el aspecto femenino de la mujer llevó a diseñadores a acentuar rasgos como la cintura delgada. Algunas prendas, entre ellas el corsé, se han utilizado para delimitar las siluetas femeninas de moda.

En los últimos años, prendas como los corsés, los bodys y los bralettes han vuelto a estar presentes en pasarelas, tiendas y armarios. Las grandes marcas del mercado de la moda no se han quedado atrás y han sido las pioneras en llevar esta moda a las pasarelas con prendas que realzan la silueta femenina. Jean-Paul Gaultier, en una entrevista para el The New York Times, contaba que a pocos días de un desfile “quería algo que mezclara lo masculino y lo muy femenino”. “El resultado fue mucho más agresivo, de eso se trataba, de hablar abiertamente de sexualidad y poder, incluso de dominio, con una prenda que había servido tradicionalmente, para lo contrario”, aseguraba.

Las grandes marcas son las que en cierta medida han hecho que esta moda llegue a las tiendas de ropa convencionales. Pero si antes eran un símbolo opresor para las mujeres y sus cuerpos, en los últimos tiempos emplear estas prendas significa lo contrario: es una forma de realzar la figura femenina, que se vea y que sirva para ver los ideales de belleza y feminidad de las mujeres.

El paso de símbolo opresivo a las pasarelas de moda llegó de la mano de un diseñador japonés Issey Miyake. Estos corsés, que denominó Silicon Body, nacieron en 1985, cinco años más tarde que sus Plastic Body. Respondían a la exploración en la relación entre el cuerpo, la ropa y los materiales poco ortodoxos con los que cumplir ese objetivo. Para Miyake, el torso femenino era símbolo de inspiración, de ahí que le dedicara buena parte de sus creaciones en los años 80.

'The Plastic Body' was the first in a series of sculptural garments created by Issey Miyake in the 1980s.



Subverting the idea of clothing as a form of concealment, the designer reveals and celebrates the female body. Browse our fashion collection: https://t.co/JmONvLUs7y pic.twitter.com/E3Lf6b8op2