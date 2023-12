Un diputado turco sufre un infarto mientras arremetía contra Israel en el Parlamento

Las imágenes del diputado turco Hasan Bitmez desplomándose por un infarto inmediatamente después de declarar "No escaparéis a la ira de Dios", han impactado en la opinión pública del país euroasiático, según los medios locales que este miércoles informan del grave estado de salud del político del partido islamista Saadet.

De 52 años, Bitmez está hospitalizado y su situación es "extremadamente crítica", informa este miércoles el portal del diario Haberturk, que cita fuentes hospitalarias.

El político opositor estaba en el Parlamento turco ayer, martes, pronunciando un discurso contra Israel, al que acusó de cometer "atrocidades en Gaza", y se desplomó justo después de finalizarlo con las palabras: "No escaparéis a la ira de Alá (Dios)".

Previamente había criticado también al gobernante partido AKP del presidente, Recep Tayyip Erdogan, por supuestamente no hacer nada para detener la guerra entre Israel y el grupo islamista radical Hamás, salvo condenar a Israel de forma meramente retórica.

Israel es el décimo destino de las exportaciones turcas y Turquía mantiene los vínculos comerciales con el país hebreo.

"Sois socios de los crímenes de Israel... No escaparéis al tormento de la conciencia, si escapáis al tormento de la conciencia no escaparéis al tormento de la historia, si escapáis al tormento de la historia no escaparéis a la ira de Alá", dijo Bitmez.

Tras ver cómo el legislador se derrumbaba, algunos diputados del AKP reaccionaron diciendo "Ésta es la ira de Dios, así es como se produce la ira de Dios", mientras que otros acudieron a ayudar al hombre, que fue hospitalizado de urgencia.