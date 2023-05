Gustavo Petro pide ante el Congreso español "sentar unas bases de relación diferentes" con América Latina

MADRID, 03/05/2023.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro (c), y los presidentes del Congreso, Meritxell Batet (i), y del Senado, Ander Gil (d), a su llegada al Congreso de los Diputados en Madrid este miércoles. / FERNANDO ALVARADO

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pide a España que, como presidenta de turno del Consejo de la Unión Europea, aproveche para sentar unas bases diferentes durante la cumbre UE-Celac de julio. "Ustedes van a dirigir Europa. Nosotros vamos a encontrarnos con ustedes en una cumbre ¿Qué vamos a decir allí? ¿Hacia dónde llevamos esas relaciones? ¿Dejaremos las cosas como están o sentamos unas bases diferentes? El mundo exige unas bases diferentes", ha dicho ante los diputados y senadores presentes en el Congreso de los Diputados.

Petro realiza hoy y mañana su primera visita de Estado a España después de convertirse en el primer presidente de izquierdas de su país el pasado mes de agosto. El rey Felipe VI y la reina Letizia le han dado la bienvenida esta mañana. Este jueves, se verá en Moncloa con Pedro Sánchez y parte del Gobierno. A las puertas de la Carrera de San Jerónimo han salido a recibirle la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el del Senado, Ander Gil. Ha saludado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y a los ministros del Gobierno dirigido por Pedro Sánchez. Con la vicepresidenta, Yolanda Díaz, se ha dado un prolongado abrazo.

Raíces españolas de Colombia

Petro ha puesto el peso de su discurso en la lucha contra la crisis climática. "Podemos cambiar o extinguirnos. No hay tiempo para más", ha dicho. "Vamos en el corto plazo hacia la extinción. Podemos creer o no creer, como si se tratara de una religión, pero no lo es: es ciencia".

Petro ha ensalzado las raíces españolas de Colombia, sólo unas horas después de unos polémicos comentarios sobre el pasado colonial de España. "Hay una pasión en Colombia que tiene que venir de algún lado. La he buscado en Europa y poco la he encontrado, excepto aquí, en España". ha dicho. "Quizá no provenga de nuestro mundo indígena ancestral, que es una de las raíces; quizá no en el mundo africano negro profundo, otra de nuestras raíces. Quizá provenga del mundo romano que a través de España se introdujo en nuestras venas".

Petro elogió antes de llegar a Madrid a los que lograron la independencia de su país frente a los colonizadores españoles, en unas declaraciones que han generado polémica por realizarse a pocas horas de su visita de Estado a España. "Apoyaron esa palabra libertad sin entender muy bien si la libertad consistía en liberarse del yugo español de la Corona, de destronar reyes y duques y príncipes, de acabar con privilegios que separaban unos seres humanos de otros, de acabar con un régimen productivo de esclavistas que condenaban al hombre negro a ser esclavos por perpetuidad".

Petro llega al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez acompañado de su mujer, Verónica Alcocer. / EFE/ Presidencia Colombia

Petro ha ensalzado la literatura y la cultura española, especialmente libros como Don Quijote de la Mancha. "Soñaba con un ejército de quijotes resolviendo las injusticias del mundo", ha resaltado.

La visita del líder colombiano se produce en medio de un proceso de paz en Colombia con las guerrillas en el que España debía ser país acompañante. Eso implica tener designada una persona para participar en las negociaciones. Pero el Gobierno español aún no ha nombrado a nadie para el cargo, a pesar de que ya se han producido dos rondas de negociaciones.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha expresado el "apoyo firme" de España al proceso de paz en el país iberoamericano, tanto para desarrollar el acuerdo de 2016 como para lograr el objetivo de la "paz total".

Petro acaba de remodelar su Gobierno y ha cambiado a siete de sus ministros, pocos meses después de que prometieran el cargo. Asegura que trata de salvar sus reformas sociales.

Con España, Colombia tiene abierto un diferendo diplomático sobre el destino de los restos del galeón San José, hundido durante una batalla naval frente a Cartagena de Indias en 1708. España pidió al Gobierno colombiano que no comercializara los tesoros que en él se contienen, después de que se adjudicara su extracción a una empresa privada. El navío tiene la consideración de "buque de Estado" y está protegido por la convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, acuerdo que Colombia no ha ratificado.

Vox contra la visita de Petro

Los diputados de Vox en el Congreso han abandonado el hemiciclo justo antes de que Gustavo Petro iniciara su intervención ante las Cortes Generales, y mientras el resto de diputados se ponían en pie aplaudiendo mayoritariamente de pie. También se ha producido una protesta este miércoles a las puertas del Congreso del Foro Madrid, que promueve la Fundación Disenso de Vox, con motivo de la comparecencia del presidente de Colombia ante las Cortes.

Parlamentarios de diversos países europeos e iberoamericanos, entre los que se encuentran los 52 diputados de Vox, han remitido una carta la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en contra de la visita a España del presidente de Colombia, informa EFE. Denuncian que Petro representa los intereses del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla, organismos que, según dicen, "buscan imponer en Iberoamérica una hegemonía amenazante de los principios de la democracia, las libertades y el Estado de Derecho". "Petro pretende que España sirva de puente al resto de Europa para imponer sus falsas narrativas, las cuales solo beneficiarían a las tiranías iberoamericanas y a las mafias del narcotráfico", aseguran los firmantes.

Encuentro y comida con los reyes

Desde el Congreso, Petro se desplaza al Palacio de la Zarzuela para reunirse Felipe VI, para un almuerzo en el que también van a estar la reina y la esposa de Petro, Verónica Alcocer. Por la noche, los dos matrimonios volverán a coincidir en el Palacio Real con motivo de la cena de gala. Previamente, los reyes han dado la bienvenida oficial al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Palacio Real.

El Patio de la Armería ha sido el escenario donde don Felipe y doña Letizia han recibido a Petro y a su esposa en una ceremonia a la que ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y representantes de las principales instituciones del Estado, informa EFE.

El Congreso de los Diputados recibe al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Petro y la primera dama han llegado al palacio a bordo de un Rolls Royce Phantom IV escoltado por 70 caballos del Escuadrón de Escolta Real. El recibimiento oficial se ha completado con el pase de revista a la compañía de honores de la Guardia Real por parte de los dos jefes de Estado, el saludo a las autoridades y una parada militar de las guarniciones que han participado en la ceremonia.

Tras la bienvenida, a la que se han sumado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y los cuatro que forman parte de la delegación colombiana -Relaciones Exteriores, Minas, Educación y Comercio-, Petro pronunciará un discurso en el Congreso en una sesión conjunta de diputados y senadores.

Petro, quien se aloja en el Palacio de El Pardo, reservado para los jefes de Estado en visitas de máximo nivel, llegó a Madrid este martes, y por la tarde abrió su agenda con su visita a una feria de emprendedores colombianos.