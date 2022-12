Los eurodiputados detenidos por un posible caso de corrupción en Eurocámara declaran ante el juez

Las cinco personas arrestadas ayer por el posible caso de corrupción, organización criminal y blanqueo de capitales en el Parlamento Europeo, ligado a Qatar, están declarando hoy ante el juez belga que lleva el caso, informó este sábado un portavoz de la Fiscalía Federal de Bélgica. Tras tomarles declaración, el juez, Michel Claise, decidirá mañana si les deja o no en libertad.

Se trata de una de las vicepresidentas de la Eurocámara, la socialdemócrata griega Eva Kalli, de su compañero, así como del exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri (también socialdemócrata), del recién elegido presidente de la Confederación Internacional de Sindicatos, Luva Visentini y de un lobista, cuya identidad no ha trascendido.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo hoy en un mensaje de Twitter que la institución "se mantiene firme contra la corrupción" y aseguró que cooperará "completamente con las autoridades policiales y judiciales pertinentes". "Haremos todo lo posible para ayudar a la justicia", afirmó Metsola.

La policía judicial belga llevó a cabo ayer 16 registros domiciliarios y arrestó a estas cinco personas, después de haber llevado a cabo una investigación durante varios meses en la que sospecharon que Qatar ha intentado influir en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo.

