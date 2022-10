"Bienvenidos a Britaly": la crítica al Reino Unido que enfurece a Italia

El día en el que Reino Unido se mira en el espejo de Italia, encorsetándose en los trasnochados clichés de siempre sobre el país transalpino, ha llegado. Así lo reflejaba este jueves la revista británica 'The Economist' que, para su última portada sobre la renuncia de Liz Truss tras 45 días en el cargo, ha elegido una caricatura de la (ahora ex) primera ministra con una pizza como escudo en una mano, y en la otra, un gran tenedor desbordante de espaguetis.

Un mensaje claro y provocativo (eso es, ya somos tan caóticos como Italia), que el influyente semanario remató con un texto, por si la imagen no era suficientemente elocuente: “Bienvenidos a Britaly. Un país de inestabilidad política, bajo crecimiento y sumiso a los mercados de bonos”. “La comparación con Italia es ineludible", ha añadido 'The Economist'.

La portada se ha hecho viral rápidamente en las redes sociales poco después de su publicación, y con ello, se ha desatado una ola de indignación y críticas contra el semanario. Desde políticos, diplomáticos, periodistas y analistas políticos hasta simples ciudadanos, todos han rechazado la decisión de 'The Economist' de usar clichés y estereotipos "anticuados" y "xenófobos".

