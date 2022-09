¿Se debe dejar entrar a los rusos que huyen de la guerra? El debate, de Finlandia a España

Dice la prensa local finlandesa que hay casas de campo individuales en el país que, de pronto, pertenecen “mágicamente” a más de 20 ciudadanos rusos a la vez. En realidad, es una estrategia de entrada al país a través de un visado que se concede de forma específica a aquellos extranjeros que tienen una propiedad, según cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Charly Salonius, analista político finlandés.

Finlandia, que tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, está sufriendo una auténtica avalancha de ciudadanos del país vecino que huyen de la posibilidad de ser reclutados para ir al frente en la guerra de Vladímir Putin contra Ucrania. En el pico del fin de semana, la cifra de entradas se ha acercado a las 9.000 en un día. Parte de ellos vuelven a salir hacia otros países europeos. Este lunes, por ejemplo, llegaron a Finlandia 7.743 rusos y salieron 3.662, según datos oficiales.

Traffic at Finland’s eastern border has remained busy since last Wednesday. We do a thorough check on every arrival. We remain vigilant and prepared for any changes in the situation. We will continue our regular posts on this twitter account in the coming days.#FinnishBorder pic.twitter.com/ngGaj60VWE