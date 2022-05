Shalev Hulio, el soldado que ha inventado Pegasus y el espionaje del siglo XXI

Shalev Hulio es un soldado, como cualquier otro ciudadano israelí. Y, aunque su empresa, el grupo NSO, se ha convertido en la mayor arma de ciberespionaje mundial, él nunca fue espía. Hulio fue comandante del mando de Defensa Civil del Ejército israelí. Marido y padre de dos hijos, de 40 años, dirigía la unidad responsable de preparar a la población cuando se produce un conflicto o un desastre. Ahora Pegasus, el software que él mismo creó, está presente en todos los escándalos políticos de los últimos dos años.

La S de NSO es la inicial de su nombre, mientras que la N y la O son las de los cofundadores del invento, Niv Carmi y Omri Lavie. Shalev Hulio y Omri Lavie crecieron juntos, pegados a los ordenadores. Se conocieron en el instituto durante un viaje de estudios a Europa, según explica el 'Washington Post'. Su pasión por la tecnología les hizo inseparables hasta el día de hoy, cuando seguro que recuerdan con ternura aquellas tardes enganchados a los videojuegos.

Originario de Haifa, una ciudad portuaria mixta al norte de Israel, Hulio es hijo de judíos. La familia de su madre sobrevivió al Holocausto en Rumanía. La de su padre vino hace siglos de España, donde la expulsión de los judíos les llevó a errar durante generaciones por Turquía, Siria y el Líbano. Todo israelí está obligado a prestar el servicio militar obligatorio. Pero ni Hulio ni Lavie formaron parte de la unidad Unit 8200, la famosa escuela de ciberespías.

