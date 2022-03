Joe Biden nombra al chef José Andrés asesor de Deporte y Nutrición de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha designado al chef español José Andrés copresidente del Consejo asesor de Deporte, Fitness y Nutrición, tal y como ha informado la Casa Blanca en un comunicado. Este organismo asesor del presidente se encarga de promover la actividad física y la alimentación saludable para todos los estadounidenses, con independencia de su origen o sus capacidades.

Según la Casa Blanca, el consejo incluirá a partir de ahora un nuevo enfoque relacionado con la promoción de la salud mental. El comunicado detalló que José Andrés es un "innovador cocinero reconocido internacionalmente", nombrado en 2012 y 2018 como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista 'Time' y condecorado en 2015 por el entonces presidente, Barack Obama, (2009-2017) con la Medalla Nacional de Humanidades.

Phenomenal appointments by @POTUS:1) The great @chefjoseandres as Co-Chair Council on Sports, Fitness, & Nutrition; 2) Distinguished Dr. Erika González Member Cmte. on the National Medal of Science. Congrats friends!#RepresentationMatters @latinovictoryushttps://t.co/5E9rKqEEL3