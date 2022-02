El chef José Andrés alimenta al éxodo y a la resistencia ucraniana

Los refugiados ucranianos permanecen a la intemperie estos días en las zonas fronterizas de Ucrania, formando largas colas y a merced del frío y la incertidumbre. Disponer de algo caliente que llevarse a la boca se convierte en un milagro y el chef asturiano José Andrés trata de hacerlo realidad. Por eso, se ha movilizado junto a los camiones de su ONG World Central Kitchen –fundada en el año 2010– y se ha desplazado a la frontera de Polonia, con la intención de seguir expandiéndose hacia la de Rumanía y por el interior de Ucrania.

Ayer por la tarde, tanto él como varios integrantes de su organización se habían instalado en un centro de acogida al que los refugiados están siendo conducidos en autobús tras cruzar los límites su país natal y donde José Andrés y sus colaboradores les esperan para ofrecerles un plato de comida caliente.

Desde sus redes, José Andrés ha hecho un llamamiento a los cocineros del lugar para que se unan a la causa y “alimenten a sus gentes”, que en estos momentos necesitan cuidado y protección. Estofado de pollo, sopa y tarta de manzana son algunos de los platos que salen de las grandes ollas.

People of the World…Reporting from the Ukraine border! This is one of the places @WCKitchen has hot meals. It is below freezing tonight & I am meeting so many refugees, families who are escaping & don’t know what’s next…We will do our best not to let them down! #ChefsForUkraine pic.twitter.com/YiEemUfLlC