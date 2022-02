Última hora de la guerra Rusia-Ucrania | Zelensky pide la entrada inmediata de Ucrania en la UE

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania: “Hacemos un llamado a la Unión Europea para que admita inmediatamente a Ucrania como miembro bajo un nuevo procedimiento especial. Estoy convencido de que Ucrania se ha ganado el derecho y que esto es posible".

"We appeal to the European Union to immediately admit Ukraine as a member under a new special procedure," Zelensky says. "I'm convinced Ukraine has earned the right & that this is possible."

Putin would hate that almost as much as if it joined NATO pic.twitter.com/dEzB7bc5So