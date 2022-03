¿Cuántos refugiados ha dejado ya la guerra de Ucrania?

Una de las consecuencias más devastadoras de cualquier guerra es que fuerza a millones de personas a huir de sus casas en busca de la supervivencia. La Guerra de Ucrania ya ha provocado más de 3,1 millones de refugiados que han salido del país para escapar de las bombas y la muerte. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH), se trata de "la crisis de refugiados que más rápido crece en Europa desde la II Guerra Mundial".

En menos de tres semanas de guerra, el número de personas que huyen de Ucrania a los países vecinos ha pasado de 520.000 a más de 3,1 millones, tal y como ha destacado Raouf Mazou, Alto Comisionado de la Oficina de Refugiados de la ONU (ACNUR). La mayoría de estos refugiados son mujeres y niños, ya que los hombres se ven obligados a quedarse para combatir al ejército ruso. Además, ya se han producido más de 2 millones de desplazamientos internos.

