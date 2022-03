Europa suspende el lanzamiento de Exomars, su misión conjunta con Rusia

La próxima gran misión espacial rumbo al planeta rojo se suspende de manera indefinida. Este jueves, tras dos semanas de tenso debate, la Agencia Espacial Europea (ESA) ha anunciado la suspensión definitiva del lanzamiento de la misión Exomars; el proyecto conjunto que habían diseñado con la agencia espacial rusa Roscosmos para buscar signos de vida pasada en Marte. Tras casi dos década de trabajo, la iniciativa ya estaba lista para el despegue y, según el calendario de las agencias, el próximo mes de septiembre iba a despegar. Pero debido a la escalada de tensiones por el conflicto de Ucrania, Europa ha decidido dejar la nave en tierra y cortar drásticamente todos los proyectos espaciales conjuntos con Rusia.

Según ha explicado este jueves Josef Aschbacher, director general de la Agencia Espacial Europea, la decisión ha sido secundada por los estados miembro de la entidad (entre los que se incluye España) y se enmarca dentro de las sanciones impuestas a Rusia por el conflicto con Ucrania. Aschbacher ha definido la medida como "una decisión difícil pero necesaria" tomada, sobre todo, porque es "políticamente imposible" lanzar una misión con Rusia en el contexto actual. "Ha sido una decisión difícil por diferentes razones. Sobre todo porque esta misión ha llevado muchos años de desarrollo y nuestros científicos estaban plenamente comprometidos con su lanzamiento", ha lamentado el portavoz de la agencia durante una comparecencia de prensa.

