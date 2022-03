Ucrania ficha al francotirador más letal del mundo para combatir contra Rusia

La guerra entre Rusia y Ucrania continúa y los bombardeos en áreas civiles no cesan.

Pocos saben quién es Wali. Se trata del mejor francotirador canadiense, y ha viajado hasta Ucrania para ayudar a los militares a combatir contra el ejército ruso.

Wali es un informático francocanadiense que estuvo dos veces en la guerra de Afganistán en el marco de las operaciones en Kandahar. Entre los años 2009 y 2011 comenzó a hacerse famoso entre los militares por matar a decenas de enemigos utilizando su rifle de francotirador. Esto se logró gracias a una puntería asombrosamente perfecta, y no había ninguna igual a la de él en las filas del ejército.

One of the world’s best snipers has arrived in Ukraine.



The French-Canadian “Wali” from the Royal Canadian 22e Régiment made his reputation during tours in Afghanistan, Syria and Iraq



He fought in the same Canadian unit as the sniper with the world’s longest kill (3.5 km)



🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/iWOZiyUXpC