David López Frías desde la frontera de Ucrania: "No vengáis; ayudad desde España"

David López Frías, el enviado especial de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA a la frontera entre Polonia y Ucrania, para dar cuenta de la diáspora de ciudadanos ucranianos a ese país tras la invasión rusa. Tal y como ha narrado el reportero del periódico, el campo de refugiados de la frontera ucraniana se encuentra actualmente al borde del colapso: "No dejan de llegar niños y mujeres". En Dorohusk, recomiendan que, si alguien quiere ayudar, que no vayan hasta la frontera, sino que mande "dinero, comida, artículos de primera necesidad", afirma López Frías. "Llama la atención que nadie duerme aquí, en este palacete. Esto está siendo un centro de recepción de refugiados, pero no se está dando una situación como en Tindouf (Argelia), no hay un campo de refugiados, no hay un pabellón habilitado con camas o con colchones en el suelo, y eso es gracias a la solidaridad del pueblo polaco" añade el periodista.

