Los líderes de la UE improvisan una minicumbre sobre la crisis con Rusia

Los líderes de la Unión Europea hablarán finalmente sobre la crisis con Rusia este jueves antes de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea y la Unión Africana, que se celebra hasta este viernes en la capital comunitaria con el objetivo de definir una visión común para 2030. Aunque la discusión no figuraba inicialmente en los planes europeos, reacios a que el enfrentamiento con Moscú ensombreciera la primera reunión en seis años que celebran con los países africanos, la escalada militar “sin precedentes” de Rusia ha obligado a modificar ligeramente los planes y a incluir de urgencia este punto en la agenda de los Veintisiete.

“Antes de la cumbre entre la UE y la Unión Africana habrá una reunión informal de una hora de los miembros del Consejo Europeo a las 12.30 horas sobre la evolución de los últimos acontecimientos relacionados con Rusia y Ucrania”, ha anunciado en un mensaje de twitter el portavoz del presidente de Consejo Europeo, Charles Michel.

El liberal belga, que se desplazará este miércoles a París para participar en una cena convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para hablar de la retirada del contingente francés en Malí, ha admitido ante el pleno del Parlamento Europeo que la “situación extremadamente grave” que se vive en Europa oriental es una prioridad en la agenda.

In 2014, Ukrainians chose freedom, democracy and rule of law. The EU supported this choice.



Today we will not leave #Ukraine alone. The EU mobilised an additional €1.2bn of macro financial assistance.



And I propose a donors conference to shore up Ukraine's economic stability. pic.twitter.com/K6ZSTd0BOl