El gobierno canadiense podría aplicar medidas excepcionales contra los manifestantes

El Gobierno canadiense está considerando utilizar poderes de emergencia no empleados desde 1970 ante los problemas que tienen las autoridades para controlar las protestas ilegales que el movimiento antivacunas y grupos radicales mantienen desde hace semanas en varios puntos del país.

El ministro canadiense de Preparación de Emergencias, Bill Blair, reconoció hoy la incapacidad de las autoridades para controlar la situación y dijo que el Gobierno del primer ministro, Justin Trudeau, está considerando invocar poderes de emergencia, lo que podría poner a las fuerzas armadas en las calles del país.

Blair declaró que el Gobierno está dispuesto a adoptar la medida, no utilizada desde 1970, cuando un grupo terrorista quebequés secuestró al viceprimer ministro de Quebec y un diplomático británico, ante la "amenaza a Canadá" y los canadienses.

Las declaraciones de Blair se producen después de que hoy decenas de agentes de Policía arrestasen en la localidad canadiense de Windsor a una docena de personas que bloqueaban desde hace una semana el acceso al puente internacional Ambassador, el principal cruce fronterizo entre Canadá y Estados Unidos.

La Policía de Windsor señaló en un comunicado que además de los arrestos retiraron de la carretera Huron Church, que conduce al puente, 10 vehículos que los manifestantes utilizaban para bloquearla.

Pero horas después del desalojo de la protesta, el puente seguía cerrado al tráfico y decenas de agentes se mantenían en la zona para evitar que grupos de manifestantes volvieran a bloquear el acceso al puente.

La Policía de Windsor dijo en Twitter que seguirá actuando en la zona de la protesta y que no tolerará la más mínima "actividad ilegal" lo que no evitó que varias decenas de manifestantes permaneciesen en las cercanías del puente Ambassador aunque sin bloquear las calles.

I convened the Incident Response Group again today – we went over the efforts underway to address the illegal blockades and occupations. We’ll continue to make sure municipal, provincial, and federal authorities have what they need to end the blockades and protect public safety.