Biden sugiere que una “incursión menor” de Rusia en Ucrania tendría consecuencias más leves que una invasión

El presidente de Estados Unidos ha señalado que si bien no cree que Putin esté dispuesto a arrancar "una guerra en toda regla", sí ve al presidente ruso presionando tanto como pueda a Estados Unidos y a sus socios de la OTAN en esta nueva crisis.

Fuera del guion preparado, en una comparecencia ante la prensa que ha durado casi dos horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha creado este miércoles una tormenta al sugerir que una “incursión menor” de Rusia en Ucrania tendría consecuencias más leves que una invasión.

La inesperada y sorprendente declaración, que llega en un momento de tensas negociaciones, ha provocado inmediatamente indignación en Kiev. Fuentes gubernamentales ucranias que han hablado con CNN han mostrado “horror” por las palabras del mandatario estadounidense. “Ha dado luz verde a (Vladimir) Putin a entrar cuando quiera”, han denunciado.

También inmediatamente el equipo de Biden ha empezado a dar explicaciones tratando de matizar y clarificar el sentido de las palabras del presidente. Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca, ha emitido un comunicado recordando que una incursión militar tendría una respuesta “rápida, contundente y unida de EEUU y los aliados” y asegurando que otras acciones como ciberataques o tácticas paramilitares serían considerados “actos de agresión” a los que también se daría respuesta.

Mientras, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horne, ha explicado en Twitter que el presidente “se estaba refiriendo a la diferencia entre acciones militares y no militares, paramilitares o cibernéticas”.

Invasión

Biden estaba hablando de potenciales sanciones a Rusia “como nunca ha visto” si invade Ucrania, una invasión que personalmente ha predicho (“tiene que hacer algo”, ha llegado a decir), cuando ha añadido que “dependerá” de lo que haga Moscú. “Una cosa es si es una incursión menor y entonces acabamos teniendo una discusión sobre qué hacer y qué no hacer, etcétera, pero si hacen lo que son capaces de hacer con las fuerzas reunidas en la frontera será un desastre para Rusia”, ha dicho. “Nuestros aliados y socios están listos para imponer costes severos y daño significativo a Rusia y la economía rusa”.

“Aún pienso que no quiere una guerra total”, “creo que no ha tomado una decisión aún”, “está intentando encontrar su lugar en el mundo entre China y Occidente y no estoy tan seguro de que sepa lo que va a hacer”, ha opinado también en otros momentos de la rueda de prensa Biden, que sí se ha mostrado convencido de que Putin “pondrá a prueba a EEUU y la OTAN tanto como pueda” pero no ha cerrado la puerta a una resolución diplomática de la crisis. Ha ofrecido, por ejemplo, negociar sobre el posicionamiento de armas estratégicas y ha destacado que la potencial entrada de Ucrania en la OTAN probablemente no sucedería pronto, dos de las demandas de Moscú.

Noticias relacionadas