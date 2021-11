Miles de jóvenes activistas se manifiestan contra el G20 en una Roma blindada

Con una fortísima vigilancia policial, miles de activistas se han manifestado este sábado en Roma contra las políticas económicas y medioambientales de las potencias del G-20, responsables del 80% de las emisiones globales del CO2. Los manifestantes han marchado pacíficamente, en un ambiente festivo, ante la mirada de los centenares de agentes antidisturbios -unos 8.000 están desplegados en estos días- que están velando por la seguridad de las 35 delegaciones que se encuentran en la ciudad en ocasión de la cumbre.

La manifestación más numerosa ha sido la de los jóvenes ambientalistas de Fridays for Future, el colectivo inspirado en la activista sueca Greta Thunberg, quienes, junto con el también ecologista grupo de Extinction Rebellion, partieron del barrio romano de Ostiense en dirección de la Boca de la Verdad, en pleno centro de Roma. "Ustedes el G-20, nosotros el futuro", escribieron en una de las pancartas más grandes. "No tenemos alternativas. Ustedes son el problema, nosotros, la solución", podía leerse en otras.

We are unstoppable!

The people are marching in Rome to #UprootTheSystem #G20 you are failing us!#FridaysForFurture@Fridays4future pic.twitter.com/GfS3LEt7jn