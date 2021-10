Abofetean a un gobernador iraní en su toma de posesión

El nuevo gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, el general de brigada Abedin Jorram, ha sido abofeteado este sábado durante su toma de posesión del cargo.

Por el momento se desconoce el motivo del ataque, pero podría tratarse de una disputa personal, según recoge el diario británico 'The Guardian', que recuerda que Jorram es general de brigada de la Guardia Revolucionaria iraní que estuvo en manos de milicias rebeldes en Siria. Al parecer, el agresor estaría disgustado porque su mujer recibió la vacuna contra la Covid de manos de un hombre, según algunas fuentes. Determinados códigos islámicos recogen que las mujeres solo pueden ser atendidas en cuestiones de salud por otras mujeres.

Jorram acababa de acceder al palco preparado para el acto en la capital provincial, Tabriz, cuando un hombre se le acercó y golpeó en la cara al político, según las imágenes retransmitidas por la televisión pública.

Watch: A newly appointed Iranian governor and Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) commander gets slapped on the face by a fellow member of the #IRGC during his inauguration ceremony, footage shared by state media shows.https://t.co/vapxdef9vt pic.twitter.com/HFrvDdtZqP