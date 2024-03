Celia, la 'tiktoker' con Síndrome de Down que lucha contra la estigmatización: "Si me dan la oportunidad, puedo demostrarlo"

Desde el año 2006, cada 21 de marzo se cebra el Día Mundial del Síndrome de Down, fecha en la que tanto las personas que viven con él, como quienes no lo hacen, se unen para visibilizar esta condición y desestigmatizarla. Con el paso de los años, las redes sociales han pasado a ocupar un lugar importante en lo que a divulgación y visibilización de información. Es por eso que, personas con Síndrome de Down han aprovechado su uso para concienciar sobre esta afección que padecen 35.000 personas en nuestro país.

Un ejemplo representativo es Celia, quien, junto a su pareja José, trabajan en la desestigmatización del Síndrome de Down a base de ejemplos visuales. Residen en Úbeda, y su contenido visibiliza cómo las personas con esta condición merecen las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Con el tiempo, Celia y José han adoptado un lema: "En la diferencia está la aventura", con el que muestran su "extracapacidad" en vez de "discapacidad".

El día a día de Celia, con Síndrome de Down

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, Celia ha protagonizado un vídeo sobre su modo de vida, las tareas que realiza cada día, y las oportunidades que la vida le ha brindado: "Si me dan la oportunidad puedo demostrar que se hacer muchas cosas", señala. El vídeo comienza con la protagonista trabajando en una tienda de ropa, y continúa preparando una receta en casa o saliendo de fiesta: "Tengo Síndrome de Down y estoy trabajando, también cocino y voy de fiesta", reivindica la joven.

En la segunda mitad del vídeo, Celia muestra a su novio, va a hacer la compra al supermercado, y comparte con sus seguidores que se ha independizado: "Como veis, puedo hacer muchísimas cosas, siempre y cuando se me de la oportunidad de hacerlo", termina diciendo la creadora de contenido. Un vídeo que demuestra ser el mejor ejemplo contra la estigmatización en el Día Mundial del Síndrome de Down, dejando claro que la palabra discapacidad no es sinónimo de incapacidad, y que las oportunidades han de ser las mismas para todos.