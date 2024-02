Pedro Almodovar, sobre Verónica Forqué: "Ni hablaba así, ni respondía así..."

Algo más de dos años han pasado desde que la actriz Verónica Forqué fue hallada sin vida en su domicilio de Madrid, y su marcha sigue pareciendo irreal para muchos, como puede ser su amigo Pedro Almodóvar. Este miércoles el director acudía al plató de 'No sé de qué me hablas' junto a Mercedes Milá e Inés Hernand en RTVE para hablar de su vida y carrera profesional.

En varias conversaciones aparecieron los nombres de sus musas, entre las que indudablemente se encontraba Verónica Forqué, así como su decisión aquel 13 de diciembre de 2021: "En 'Kika', Verónica y Rossy (de Palma) están inmensas. ¿Y pensar que Verónica tomó esa decisión? Parece imposible, Pedro", comenzó preguntando Mercedes Milá.

"Debía de estar sufriendo una barbaridad"

Pese a los esfuerzos de Pedro Almodóvar de desviar el foco de Verónica Forqué, la presentadora insistía asegurando que "te decía lo de Verónica porque cuando me enteré de que Stefan Zweig se había suicidado nunca lo entendía. Yo también he estado deprimida, pero nunca he tenido esa intención", volviendo a centrar la conversación en la actriz fallecida.

Pedro Almodóvar dejó claro que "yo nunca lo he entendido, te digo la verdad", mientras que la presentadora señalaba que "yo he entendido una cosa: es dejar de sufrir", dijo. En respuesta, el director de cine explicó que "es una buena justificación, una explicación inteligible y, de algún modo, balsámica. Hice tres películas con ella, la conocía muchísimo", continuó diciendo.

Pedro Almodóvar quiso ahondar y hablar de su última aparición televisiva: "La vi en sus últimas apariciones en 'MasterChef Celebrity' y no la reconocí. No era la persona con la que yo había trabajado, era otra persona, era absolutamente distinta en todos los sentidos. Ni hablaba así, ni respondía así… Verónica era una especie de ángel. Era lo opuesto a eso. Y me desconcertó enormemente. Cuando me enteré de su muerte era esa otra Verónica que debía estar sufriendo una barbaridad", quiso zanjar su amigo.