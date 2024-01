Los pasos que sigue Tamara Falcó para ser madre: todo lo que se sabe de su supuesto embarazo

Tamara Falcó e Íñigo Onieva protagonizan uno de los matrimonios más mediáticos de los últimos años en la prensa española, pues a pesar de que sus comienzos no fueron idílicos, debido a la infidelidad por parte del empresario madrileño que casi provoca la ruptura definitiva con la Marquesa de Griñón, su matrimonio va viento en popa.

Tras una luna de miel interminable este verano, y unos meses frenéticos en los que han visitado incontables destinos, la pareja se mantiene unida frente a uno de los asuntos que ocupa sus mentes desde hace tiempo. Ese tema es la maternidad, pues según se pudo conocer hace meses, la hija de Isabel Preysler sufre problemas de fertilidad, motivo por el cual la pareja ha acudido a varias clínicas en los meses pasados.

Tanto Tamara Falcó como Íñigo Onieva han sido vistos en varias ocasiones a las puertas de algunas clínicas de reproducción asistida, aunque la Marquesa de Griñón ya se había sometido con anterioridad a otro método cristiano y natural. Y es que, aunque en un inicio declarase que "no es verdad que me esté sometiendo a un tratamiento de fertilidad, pero desde hace varios meses estoy con uno natural para medir tu cuerpo. Es laborioso pero es un proceso muy bonito", la pareja ha acudido a varios centros clínicos.

"Ella se acaba de casar, todavía tiene tiempo"

La propia Tamara se ha mostrado consciente del problema en todo momento, asegurando que "claro que me preocupa el reloj biológico, pero de momento sólo me planteo la vía natural, si después tenemos problemas, pues ya veremos", explicó hace unos meses. En su reciente visita a 'El Hormiguero', la socialité expresaba su propósito de Año Nuevo de convertirse en madre: "Rezo todo el tiempo y si tiene que ser, será y si no. La verdad es que estoy felizmente casada, ahora mismo viviendo un momento súper bonito. Sin presión. Lo que Dios quiera", comentó.

Sin embargo, parece ser que ni ella ni su marido tienen todavía demasiado instinto paternal, pues como ella misma dijo, "imagino que se desarrollará si somos padres, cualquier niño es una bendición, sea niña o niño. Eso es lo que venga, si viene, osea...", insistió en 'El Hormiguero'. Así mismo, su hermana Ana Boyer, que vive su tercer embarazo, aseguró recientemente que "ella se acaba de casar, todavía tiene tiempo. Tiene que disfrutar del matrimonio y ninguna presión", dejando claro que todavía no es el momento.