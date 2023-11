El truco (poco recomendable) de Isabel Preysler con sus hijos... Lo desvela Tamara Falcó

Tamara Falcó, en un momento de El Hormiguero. / ANTENA 3

En su última aparición en el programa 'El Hormiguero', Tamara Falcó ha compartido con espontaneidad una curiosa historia de su niñez protagonizada por su madre, Isabel Preysler. Conocida por su franqueza, Tamara ha contado a los espectadores y compañeros de plató una vivencia de sus años infantiles, marcada por los constantes viajes y un peculiar 'truco' de su madre para asegurar la tranquilidad durante los mismos.

"Mi madre tenía su método para que no causáramos revuelo en el avión, nos administraba unas gotitas", relató Tamara con una sonrisa. Narró una ocasión en particular: "En un viaje a Marbella, al intentar despertar a Ana (Boyer) al llegar, nos encontramos con que no reaccionaba. Tras intentarlo sin éxito, mi madre le preguntó a mi tío Miguel cuántas gotas le había dado, a lo que él respondió '18, las que me indicaste', pero el número correcto eran 8", compartió la marquesa de Griñón, no sin cierto humor al recordar esos métodos poco convencionales de su madre.

Mirando hacia el futuro y su vida en común con Íñigo Onieva, Tamara Falcó también reveló un detalle singular sobre su pareja en el transcurso del programa. Con ilusión por su reciente matrimonio y la mudanza a su nuevo ático en Puerta del Hierro, comentó una particular aversión de Íñigo: los pendientes de aro. "Parece tenerles fobia. Cada vez que me ve con ellos, no puede evitar expresar su disgusto", explicó la diseñadora y socialité, mostrando su sentido del compromiso al anticipar que se los quitaría al llegar a casa, pese a lucir unos pequeños aros dorados durante la emisión.