El romántico mensaje de Íñigo Onieva a Tamara Falcó: "Se merece un musical"

Iñigo Onieva, en el momento de su mensaje televisivo a Tamara Falcó

Tamara Falcó fue la invitada más reciente en El musical de tu vida, donde compartió detalles íntimos sobre su relación con Íñigo Onieva. Esta historia de amor, que comenzó en otoño de 2020 y superó varios obstáculos, incluida una ruptura mediática debido a una infidelidad por parte del empresario, culminó el 8 de julio con su emotiva boda.

"No ha sido un camino de rosas, ha habido altibajos", confesó la hija de Isabel Preysler. Aunque siempre había deseado casarse, Tamara admitió que no encontró a la persona adecuada hasta que conoció a Íñigo. Según explicó, no fue un amor a primera vista, sino que su relación comenzó gradualmente, construyendo algo único y especial a partir de pequeños momentos compartidos.

Noticias relacionadas

A pesar de su evidente incomodidad al abordar el tema, Tamara compartió sinceramente cómo Íñigo sobrellevó las críticas después de que se revelara su infidelidad en septiembre de 2022, un incidente que llevó a la cancelación de su compromiso, aunque luego retomaron su relación y los planes de boda con más fuerza e ilusión que nunca. "En ese momento no estábamos juntos, así que no sé exactamente cómo se sintió él, pero me ha contado lo difíciles que fueron esos momentos", reveló. Destacó el apoyo y el ánimo que Íñigo recibió del cura que los casó, el padre José Luis.

Además, durante el programa, Íñigo sorprendió a Tamara al enviarle un mensaje especial en pantalla. Rompiendo su habitual discreción, el empresario expresó su admiración por su esposa: "Tamara se merece un musical porque es mi mujer y se merece todo. También es un bonito homenaje a Tamara, cuya vida ha estado en el centro del huracán desde su nacimiento; una vida llena de desafíos y aventuras que seguro son fuente de inspiración para muchas personas", destacó, dejando a la marquesa sorprendida por su inesperada aparición en el programa.