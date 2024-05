Desinterés e incertidumbre

Carteles electorales en Barcelona / Marta Pérez / EFE

El debate electoral emitido el martes por la noche en TV3 apenas congregó ante las pantallas a 358.000 espectadores de media. Es cierto que en un panorama de fragmentación máxima de la audiencia fue líder con un 22% del share, pero se quedó muy lejos de los 600.000 catalanes que siguieron el realizado para las elecciones autonómicas de 2021.

Es un dato que refleja el desinterés con el que una parte importante de los catalanes afronta los comicios del próximo domingo, pero hay más. Según el último CIS, casi un 40% de los electores se mostraban indecisos ante las urnas, dudando si votar y a qué partido hacerlo; un porcentaje inédito en España a pocos días de unas elecciones. Y junto a los datos, una imagen: la de Barcelona y muchas poblaciones de la región en las que cuesta encontrar cartelería electoral.

La intensidad política vivida en Cataluña a partir de 2012, año considerado el inicio del procés, ha parecido vacunar a los catalanes y sus conversaciones con familiares y amigos suelen discurrir por otros derroteros. Ni la presencia de nuevo como candidato de Puigdemont, cuya figura polariza hasta el extremo, ha conseguido animar una campaña insulsa.

El aparente desinterés de los electores por el 12M se suma a la incertidumbre con la que el domingo se abrirán las urnas, porque con un número tan elevado de indecisos los sondeos son mucho menos fiables. Si no hay una sorpresa mayúscula ganará el candidato socialista, Salvador Illa, pero a partir de aquí todo son incertidumbres: Junts estaría aumentando su ventaja ante ERC y acabaría segundo, aunque lejos del PSC; Aragonès no estaría rentabilizando su papel de president frente a Puigdemont; el PP corre el riesgo de no superar a Vox en número de escaños… Eso sí, todos los sondeos dan por descontado el batacazo de los Comuns de Ada Colau y la entrada en el Parlament de la ultraderecha independentista Aliança Catalana.

Las dudas se acrecientan si pensamos en el día después. No parece probable que los independentistas alcancen la mayoría absoluta, por lo que Illa podría intentar gobernar en solitario, quizás con el apoyo de los Comuns. Aquí será decisivo lo que haga ERC, que puede salir muy tocada si Puigdemont le gana claramente la segunda plaza, y la actitud de Junts, que tendrá que tomar una decisión sin que la amnistía esté todavía aprobada.

Nadie puede descartar el bloqueo y la consiguiente repetición electoral en otoño, aunque todos los partidos son conscientes de que ante una sociedad tan agotada como la catalana llamar de nuevo a las urnas es un riesgo importante.

