La exmujer de Dani Alves se planta y retira su apoyo al futbolista: "Ser hijos de un presunto violador es muy desagradable"

Dani Alves y su exmujer Dinorah Santana

Desde que Dani Alves ingresó en prisión el pasado 20 de enero por un delito de agresión sexual, su relación con Joana Sanz se encuentra en el punto de mira, especialmente debido a la controversia del caso que mantiene en prisión a su marido. Sin embargo, la canaria ha demostrado en varias ocasiones que apoyará al futbolista mientras este se encuentre en la cárcel, debido a la dificultad de la situación.

En las últimas semanas, ha sido ella misma quien ha desvelado uno de los detalles claves en el caso de su marido, y es que el futbolista le envía una carta desde la cárcel cada quince días, por lo que ya acumularía entre 15 y 20 cartas. En ellas, el recluso lucha por su relación y se muestra de lo más romántico: "Es increible que sienta tanto amor por ti después de tanto tiempo, pero más increible es saber que ahi estas tu para corresponder todo eso", escribe en una de ellas.

Sin embargo, y aunque cuente con el apoyo de Joana Sanz, quien sí se ha pronunciado sobre el caso del futbolista, es su exmujer y madre de sus hijos, Dinorah Santana. La primera mujer de Dani Alves no ha pasado por alto el hecho de que su ex-marido se encuentre acusado de violación a una joven de 23 años: "Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos…", han sido sus primeras palabras en una entrevista para el programa 'Cuatro al día'.

Dinorah Santana, exmujer y madre de los hijos de Dani Alves, a la salida de Brians2

Dinorah retira su apoyo a Dani Alves

Visiblemente enfadada y afectada, la ex-mujer del futbolista ha asegurado que llegó a apoyar a Dani Alves al principio: "Yo todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApps, era orientada a lo que tenía que decir: ‘Mira, vas a llegar al aeropuerto…, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tu salgas de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto…’", comenta. Sin embargo, Dinorah deja claro que "nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me ha utilizado hasta cuando le he servido", retirando así su apoyo al futbolista de forma pública.

Dinorah todavía es representante de Dani Alves, y cuando todo sucedió, accedió a mudarse a Barcelona junto a sus hijos para demostrar el arraigo a esta ciudad y disminuir el riesgo de fuga: "Nos pidieron mudarnos y nosotros nos íbamos a mudar. Yo he buscado colegio. Yo tengo el auto en que se puso esto. Nosotros habíamos estado en la cárcel y luego enseguida le denegaron la libertad condicional y él desapareció. Fue solamente así", cuenta su ex-mujer.

Además, la madre de sus hijos denuncia que "ser hijos de un presunto violador esto es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida", dejando claro que no quiere tener nada que ver con el futbolista, a quien vio "muy bien y muy arrogante" en su última visita a la prisión de Brians 2 donde permanece.