El vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas de este año ya está en marcha: "Será especial porque soy otra"

Cristina Pedroche y Josie preparan el vestido de este año

Cristina Pedroche y David Muñoz disfrutan de sus primeros meses como padres de su hija Laia, que llegó al mundo el pasado 14 de julio mediante una técnica conocida como 'hipnoparto'. Un embarazo de lo más mediático desde que se filtró apenas unas horas antes de que Cristina Pedroche presentase las campanadas del año pasado. Y es que, durante los nueve meses de embarazo, tanto la presentadora como su marido han compartido el día a día en sus redes sociales, mostrando las partes bonitas, pero también las más difíciles.

Sin embargo, y a pesar de que el embarazo fue de lo más llevadero para la influencer, el posparto ha supuesto un antes y un después en su vida, según ella misma ha señalado en varias ocasiones. Recuperada casi al completo, Cristina Pedroche afronta nuevos retos profesionales, entre ellos su regreso a 'Zapeando', donde ha aprovechado para adelantar las primeras pistas sobre el que será su vestido de fin de año para presentar las Campanadas.

Josie asegura que será el mejor vestido hasta la fecha

Siempre de la mano de su íntimo amigo Josie, Cristina Pedroche presentará las Campanadas de este año por décima vez consecutiva en Antena 3. Esta vez, según ella misma ha asegurado, es especial pues será la primera vez en hacerlo desde que ha sido madre. Es por eso que, junto al diseñador, ya se encuentra preparando el atuendo que dará que hablar en el próximo cambio de año. A su vez, Josie también regresaba al formato tras superar una enfermedad que casi acaba con su vida: "He venido a decirte que la semana que viene te tomo medidas", comenzaba diciendo el estilista.

Dejando claro que "este año es muy especial porque son 10 años dando las Campanadas y, además, este año soy madre", Cristina Pedroche hablaba visiblemente emocionada de la creación de Josie. El estilista aseguró que será el mejor vestido hasta la fecha: "Este va a ser el mejor año. No voy a hacer esto sino pienso que es el mejor año. Veo los looks de otros años y digo 'qué pereza'. Sé que podemos hacer algo muchos más guay y lo vamos a hacer", comentaba en 'Zapeando' a la vez que aconsejaba a una Pedroche dubitativa, que no lleve a su hija Laia a la Puerta del Sol, debido al ambiente tan estresante que viven allí el 31 de diciembre.