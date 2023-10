La policía se presenta en la casa de Britney Spears tras su alarmante vídeo con cuchillos.

No es la primera que vez que Britney Spears llama la atención de los usuarios con extraños bailes y vídeos que han hecho a más de uno plantearse si la cantante ha sufrido un bajón en su salud mental. La última ha sido este jueves, después de que Britney subiera a sus redes sociales un vídeo bailando, con un cuchillo en cada mano, realizando movimientos rápidos y sin preparación previa.

La policía se ha presentado en su casa tras recibir una llamada anónima de alguien que decía estar preocupada por la salud mental de la cantante tras esta publicación.

Al parecer, Britney Spears no ha querido atender en persona a los agentes; han sido sus propios guardias de seguridad los que han hablado con las autoridades y han asegurado que se encuentra en perfectas condiciones.

Tras el incidente, la cantante ha publicado a través de su cuenta de Instagram que en ningún momento ha querido poner en peligro su integridad física: "Sé que asusté a todo el mundo con el último post, pero estos son cuchillos falsos que mi equipo alquiló en la tienda Hand Prop de Los Ángeles". Además, la estrella ha añadido que "no son cuchillos de verdad. Nadie tiene que preocuparse ni llamar a la policía. Estoy intentando imitar a una de mis artistas favoritas, Shakira... ¡¡¡Una actuación en la que me inspiré!!!", en referencia a la actuación que la cantante colombiana hizo en los MTV Video Music Awards a principios del mes de septiembre. "¡Un saludo a las chicas malas que no tenemos miedo de traspasar los límites y correr riesgos!" concluyó la cantante.