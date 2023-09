Julio Iglesias, desgarrado tras la inesperada muerte de Pepe Domingo Castaño: "Te has ido sin adiós, nos vemos en la eternidad"

Julio Iglesias y Pepe Domingo Castaño.

La muerte de Pepe Domingo Castaño ha pillado al mundo de la radio y la televisión completamente desprevenidos. El genial locutor nos dejaba esta madrugada, de manera repentina a los 80 años de edad, tras toda una vida dedicada a la comunicación, en la que ha dejado inmumerables amigos en todos los ámbitos de la sociedad.

Infinidad de profesionales del periodismo y figuras del deporte y el mundo artístico ya han expresado sus muestras de cariño y dolor por le pérdida del comunicador. Uno de ellos ha sido Julio Iglesias, con el que compartió décadas de amistad y confidencias, que se enteraba con gran sorpresa y tristeza de la pérdida del profesional de la radio a través de los medios.

El cantante, roto de dolor, ha escrito unas palabras de despedida a Pepe Domingo Castaño en sus redes sociales. "Mi queridísimo Pepe, te has ido sin un adiós de despedida. Has dejado mi alma en vilo, porque tenía adoración por ti. No me quedan fuerzas para nada, esta despedia no es un adiós para siempre. Sabes que nunca podré olvidarte. Mi queridísimo amigo, nos volveremos a ver en la eternidad", escribió Iglesias, mostrando profundo dolor por su muerte.

El cantante termina su desgarrada despedida reconociendo lo importante que ha sido el locutor en su trayectoria vital y profesional: "Has sido un amigo irremplazable y ni siquiera he tenido tiempo de decirte todo lo que has representado para mi en mi vida artística y profesional".

Pepe Domingo Castaño comenzó como cantante y radiofonista musical, aunque se hizo conocido como profesional del mundo del deporte. Triunfó en televisión y en la radio, donde cambió la forma de contar el deporte. Tras décadas como voz publicitaria de 'Carrusel deportivo' en la SER, dio el salto a COPE con Paco González y todfo su equipo.