Samantha Hudson, indignada con la paternidad de Bertín Osborne y la 'doble moral' con Ana Obregón

Samantha Hudson no tiene pelos en la lengua, y así lo ha demostrado en incontables ocasiones. La artista multidisciplinar se caracteriza por su actitud irreverente y una amplia capacidad de crítica en temas un tanto controvertidos, siendo esta vez la sexta paternidad de Bertín Osborne a los 69 años de edad, la exclusiva sobre la que Hudson se ha pronunciado.

El presentador de 'Mi casa es la tuya' ha revolucionado las redes tras referirse a su futuro hijo como "no deseado", además de haber propuesto abiertamente a Gabriela Guillén, con quien ya no mantiene ninguna relación, la posibilidad de abortar. Sin embargo, tal y como él mismo ha sentenciado en numerosas ocasiones, no se trata de una técnica con la que él esté de acuerdo debido a los valores y principios de Bertín Osborne.

Samantha Hudson, más crítica que nunca, no ha querido perder la oportunidad de comparar este caso con la reciente maternidad de Ana Obregón, quien ya reside de nuevo en España junto a la pequeña Ana Sandra: "Me asombra que no se le haya dado la misma intensidad que al caso de Ana Obregón. No estoy justificando la situación de Ana, pero hay una marcada doble moral cuando se trata de juzgar, ¿no te parece?", señalaba la influencer en su perfil de Instagram.

Samantha Hudson sale en defensa de Bertín Osborne

Si bien Bertín Osborne no ha recurrido a un vientre de alquiler como lo hizo Ana Obregón en su momento, se trata de un caso similar en el que ambos criarán un bebé con cerca de 70 años. Así mismo, Samatha Hudson sale en defensa de Ana Obregón tras la presión puesta en ella como madre soltera, y no en Bertín: "Creo que el verdadero problema radica en que en el caso de Ana, hay una madre soltera, mientras que en el caso de Bertín, se da por sentado que la pareja se encargará del niño si él fallece. Me parece bastante injusto" sentenciaba la artista.

Una realidad que viven muchas mujeres al ser madres, y que Samantha Hudson ha querido exponer como "doble moral" tras el revuelo causado con Bertín Osborne: "Es la misma historia de siempre, ¿no? La mujer carga con el peso mientras que el hombre, en contraposición, recibe solo la mitad de la atención" zanja a la vez que se posiciona a favor de las declaraciones de Bertín sobre el embarazo de Gabriela asergurando que "no veo nada de malo en ello. Tuviste un error y resultó en un bebé, ¿verdad? Algunos errores en la vida resultan ser los más hermosos. Puede que decir que tener un hijo fue un error escandalice a algunos, pero no lo considero lo peor" termina confesando la creadora de contenido en su perfil de Instagram.