Samantha Hudson: ¿por qué irrita tanto a Vox?

Las Fiestas del Rosario de Fuengirola (Málaga) arrancaron el pasado 6 de octubre y transcurrían con total normalidad hasta este lunes, cuando Vox pidió la cancelación de uno de los conciertos programados para este martes, el de Samantha Hudson, alegando que los católicos se pueden sentir ofendidos por sus letras.

El Ayuntamiento ha salido al paso de estas declaraciones afirmando que Fuengirola es una ciudad "abierta y tolerante" y no ve necesario suspender la actuación, mientras que la propia Samantha Hudson se ha encargado de caldear el ambiente al asegurar: "La Virgen vendría a mi concierto". La polémica está servida.

¿QUIÉN ES SAMANTHA HUDSON?

Nacida en León en 1999, aunque criada en Mallorca, Hudson -nombre artístico de Iván González- es una cantante, actriz y activista LGTBI que se dio a conocer en 2015 tras la publicación de un sencillo titulado "Maricón", un trabajo de instituto que se convirtió en un éxito viral y que levantó ampollas entre las organizaciones religiosas y los partidos conservadores por sus referencias a la Virgen y a Dios.

Difícil de encasillar, Hudson es conocida por ser provocativa y transgresora, y además de subirse al escenario como cantante ha aparecido en varias series de televisión. También ha protagonizado su propio documental biográfico, "Samantha Hudson, una historia de fe, sexo y electroqueer" (2018), dirigida por Joan Porcel y que puede verse en Filmin.

Hudson fue excomulgada en 2015, a los 16 años, por el Obispo de Mallorca después de la recogida de firmas de Hazte Oír contra su videoclip "Maricón".

¿DE QUÉ HABLAN SUS CANCIONES?

En la discografía de Samantha Hudson figuran canciones como "Perra", "Demasiado coño", "Por España", "Dulce y bautizada" o "Súper preñada", en las que habla de temas como la lucha LGTBI, la Iglesia, el sexo y la sexualidad.

Su canción "Maricón" arranca así: "Samantha, soy yo, Dios, y vengo a decirte que, a pesar de tu devoción y tu admiración por la iglesia, no puedo incluirte en mi rebaño porque eres maricón".

Y sigue la canción recordando su excomulgación: "Soy maricón y me encanta Jesucristo, pero eso no le importa mucho al puto obispo. Me echó de la iglesia por estar montando el pollo, yo solo le gritaba a Jesús que me lo follo".

¿POR QUÉ VOX PIDE CANCELAR SU CONCIERTO?

El único concejal de Vox en Fuengirola, Antonio Luna, ha presentado un escrito en el Ayuntamiento para solicitar la suspensión de la actuación de la artista al considerar que a través de sus canciones "se ataca, menosprecia y ofende tanto a la Virgen del Rosario como a todos los católicos" y son "una falta de respeto" a este colectivo.

"No vamos a consentir que se ataque a cientos de asistentes encima de un escenario público", señalaba el portavoz de Vox, que cree que "sus letras también podrían suponer un delito de odio tipificado en el Código Penal" hacia el colectivo de los que "profesan la fe cristiana". "Solo pedimos coherencia", ha afirmado Luna, que ha argumentado que el PP, que gobierna en Fuengirola, está "promocionando un espectáculo que ha organizado en honor a la Virgen del Rosario, donde se ataca directamente a la Virgen".

¿QUÉ DICE EL AYUNTAMIENTO DE ESTA POLÉMICA?

La alcaldesa de Fuengirola, la popular Ana Mula, ha reivindicado que la ciudad es "abierta, tolerante y cosmopolita" y que su feria ofrece actos "para todos los gustos y edades". "La programación musical de la Feria del Rosario abarca, habitualmente, desde actuaciones infantiles, a la copla, el rock o géneros alternativos", explican fuentes municipales, que recuerdan además que los espectáculos musicales son de pago, por lo que "es el espectador el que decide libremente si acude o no a disfrutarlo".

"Por lo tanto, el Ayuntamiento no considera serio rechazar actuaciones musicales en función de sus apetencias y sensibilidades musicales de uno u otro colectivo. Al contrario, el Ayuntamiento trata de ofrecer a sus vecinos y visitantes variedad para hacer partícipes de la Feria del Rosario al mayor número de personas posible", subrayan desde el consistorio.

¿QUÉ OPINA DE TODO ESTE REVUELO SAMANTHA HUDSON?

La artista, que ha compartido en sus perfiles sociales el comunicado de Vox llamando a cancelar su concierto "para hacer promoción" del mismo, ha justificado su "reproche a la Iglesia católica" en su música por el "desprecio" al matrimonio homosexual, entre otras cosas. En su opinión, lo que resulta realmente "vergonzoso" es la canción "Vamos a volver al 36" que se escuchó en el festival Viva Vox 22 en Madrid el pasado fin de semana, y ha destacado la diferencia entre esas letras y las suyas.

"Tienes que poder decir lo que te dé la gana y también estar abierto a reproches. Y debe entenderse desde dónde se ejerce el humor, cuál es tu público y cuál es el contexto. Y con esta regla de tres, puedes saber si está bien o mal el humor que estás haciendo", ha declarado.

